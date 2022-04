Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Πρόστιμο για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Με βαρύ πρόστιμο τιμωρήθηκε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός για την συμπεριφορά των οπαδών του στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ.

Με πρόστιμο ύψους 3.400 ευρώ τιμωρήθηκε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τη συμπεριφορά των οπαδών της στο ντέρμπι της περασμένης Δευτέρας (11/4) με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ.

Το πρόστιμο που επιβλήθηκε στους «πράσινους» αφορά υβριστικά συνθήματα, ρίψη υγρών στον πάγκο των ερυθρολεύκων, αλλά κι επεισόδια εντός του γηπέδου, όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση/ενημέρωση που εξέδωσε ο ΕΣΑΚΕ την Παρασκευή (15/4).

Αναλυτικά:

«Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. KAE ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ):

α) επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο χιλίων τετρακοσίων (1.400,00) ευρώ, για υβριστικό σύνθημα εκτεταμένης έντασης με αποδέκτες φυσικά πρόσωπα, για το οποίο έγιναν δύο (2) προειδοποιήσεις από τα μεγάφωνα,

β) έγγραφη σύσταση με παράλληλη ανακοίνωση στον τύπο και χρηματικό πρόστιμο χιλίων (1.000,00) ευρώ για το παράπτωμα της ρίψης υγρών και γ) χρηματικό πρόστιμο χιλίων (1.000,00) ευρώ, για επεισόδια μέσα στο γήπεδο αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο (κερκίδες, αποδυτήρια κλπ.) κατά τη διάρκεια του αγώνα, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που διεξήχθη στις 11-4-2022».

