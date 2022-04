Κόσμος

Η Ρωσία απελαύνει Ευρωπαίους διπλωμάτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως χαρακτηρίζει ο Εκπρόσωπος της Κομισιόν την απόφαση της Μόσχας.



Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, με ανακοίνωσή του, ανακηρύσσει ανεπιθύμητα πρόσωπα 18 μέλη της διπλωματικής αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι οι Ευρωπαίοι διπλωμάτες θα πρέπει να εγκαταλείψουν την Ρωσία το συντομότερο δυνατό.

Στάνο: Αδικαιολόγητη και αβάσιμη η απόφαση της Μόσχας

«Αδικαιολόγητη» και «αβάσιμη» χαρακτηρίζει ο Εκπρόσωπος της Κομισιόν, αρμόδιος για θέματα Εξωτερικών Υποθέσεων, Πήτερ Στάνο την απόφαση της Μόσχας να απελάσει 18 μέλη της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στη Ρωσία, κάνοντας λόγο για «αντίποινα».

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για την αδικαιολόγητη, αβάσιμη απόφαση της Ρωσικής Ομοσπονδίας να απελάσει 18 μέλη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ρωσική Ομοσπονδία. Οι εν λόγω διπλωμάτες της ΕΕ ασκούν τα καθήκοντά τους στο πλαίσιο και με πλήρη σεβασμό πλήρως της Σύμβασης της Βιέννης για τις διπλωματικές σχέσεις» αναφέρει ο Στάνο.

Προσθέτει ότι «δεν υπάρχει λόγος για την απόφαση της Παρασκευής από τις ρωσικές αρχές πέρα από καθαρά αντίποινα. Η επιλεγμένη πορεία δράσης της Ρωσίας θα βαθύνει περαιτέρω τη διεθνή της απομόνωση».

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να καλεί σθεναρά τη Ρωσία να σταματήσει την επιθετικότητά της κατά της Ουκρανίας και να επιστρέψει στον σεβασμό των διεθνών κανόνων και σε μια συνεργατική προσέγγιση στις διεθνείς της σχέσεις» καταλήγει ο Πήτερ Στάνο.

Ειδήσεις σήμερα:

Νεκρά παιδιά στην Πάτρα: “Η Μαλένα δεν πέθανε από ηπατική ανεπάρκεια”

Ελληνοτουρκικά: Νέες τουρκικές υπερπτήσεις στο Αιγαίο

Μάτι: Βούλευμα “καταπέλτης” για 5 πρώην στελέχη της πυροσβεστικής