Ρωσία σε ΗΠΑ: σταματήστε να εξοπλίζετε την Ουκρανία

Ρηματική διακοίνωση απέστειλε η Μόσχα στις ΗΠΑ κάνοντας λόγο για απρόβλεπτες συνέπειες εάν συνεχίουν να εξοπλίζουν την Ουκρανία.

Ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία μαίνεται, το ψυχροπολεμικό κλίμα μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ φαίνεται να δυναμιτίζεται.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Washington Post, η Μόσχα έστειλε ρηματική διακοίνωση στις ΗΠΑ καλώντας να σταματήσουν τον εξοπλισμό της Ουκρανίας σε αντίθετη περίπτωση οι συνέπειες θα είναι απρόβλεπτες.

«Καλούμε τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους να σταματήσουν την ανεύθυνη στρατιωτικοποίηση της Ουκρανίας, το οποίο συνεπάγεται απρόβλεπτες συνέπειες για την περιφερειακή και παγκόσμια ασφάλεια», αναφέρει η εφημερίδα επικαλούμενη την εν λόγω διακοίνωση

Λίγο νωρίτερα, ο επικεφαλής της CIA εξέφρασε την ανησυχία του για τον πόλεμο στην Ουκρανία και την πιθανότητα χρήσης πυρηνικών όπλων από την πλευρά της Ρωσίας, ενώ η Μόσχα έχει απειλείσει ευθέως με τοποθέτηση πυρηνικών όπλων στη Βαλτική, σε περίπτωση που Σουηδία και Φινλανδία ενταχθούν στο ΝΑΤΟ.





