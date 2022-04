Αθλητικά

Monte Carlo Masters: Ο Τσιτσιπάς στους “4” με απίστευτη ανατροπή

Τη διαδρομή Παράδεισο-Κόλαση και... ξανά Παράδεισο έκανε στο Monte Carlo Masters ο Στέφανος Τσιτσιπάς.





Μπροστά σε ένα διαφαινόμενο "κάζο" απέναντι στον Ντιέγκο Σβάρτσμαν κι ενώ ο αγώνας στο ξεκίνημά του έμοιαζε να εξελίσσεται σε περίπατο για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο τελευταίος με μία επική ανατροπή στο τρίτο σετ, αν και βρέθηκε να χάνει 4-0 στα game, κατάφερε να πάρει έξι σερί game και να φτάσει στην τεράστια νίκη με 2-1 σετ επί του Αργεντινού (6-2, 6-7, 6-4), παραμένοντας "ζωντανός" στην μάχη υπεράσπισης του τίτλου που είχε κατακτήσει πέρυσι στο Πριγκιπάτο.

Στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό του Σαββάτου (θα προηγηθεί αυτός ανάμεσα στον Νταβίντοβιτς Φοκίνα και στον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ με ώρα έναρξης όχι νωρίτερα από τις 14:00) ο Στέφανος Τσιτσιπάς θ΄ αντιμετωπίσει το νο2 του ταμπλό και νο3 της παγκόσμιας κατάταξης, Αλεξάντερ Ζβέρεφ, ο οποίος νωρίτερα είχε "επιβιώσει" σε έναν ακόμη συγκλονιστικό αγώνα απέναντι στον Γιανίκ Σίνερ με 2-1 σετ.

Ο 23χρονος πρωταθλητής έφτασε μία ανάσα από έναν οδυνηρό -με βάση την εξέλιξη του ματς- αποκλεισμό από το 1000άρι τουρνουά της ATP, αλλά στο φινάλε έβγαλε τεράστια ψυχικά αποθέματα κι ανέτρεψε την εις βάρος του κατάσταση.

Στο ξεκίνημα του ματς τίποτα δεν προδίκαζε ότι θα εξελισσόταν σε ένα απίστευτο θρίλερ. Ο Τσιτσιπάς προηγήθηκε με 5-0 στα game του πρώτου σετ, το έκλεισε άνετα με 6-2 και μπήκε... φορτσάτος στο δεύτερο με σκοπό να "καθαρίσει" γρήγορα. Κι ενώ προηγήθηκε με 4-1 και 5-2, στη συνέχεια και συγκεκριμένα μετά το 8ο game υπέστη ένα ανεπανάληπτο black out.

Έδωσε με συνεχόμενα αβίαστα λάθη και χάνοντας την αυτοπεποίθηση του την ευκαιρία στον αντίπαλό του να πετύχει 11 συνεχόμενους πόντους, να ισοφαρίσει σε 5-5 και να προηγηθεί με 6-5. Το σετ κρίθηκε στο tie break, με τον Σβάρτσμαν να εκμεταλλεύεται τα τραγικά λάθη του Τσιτσιπά και να κάνει το 1-1 (7-6).

Με τη ψυχολογία στα ύψη μετά την εμφάνισή του στο δεύτερο σετ κι έχοντας απέναντί του έναν αντίπαλο που δεν του έβγαινε τίποτα στο κορτ, ο βραχύσωμος Αργεντινός προηγήθηκε με 4-0 κάνοντας διπλό break στο σερβίς του Έλληνα τενίστα. Κι ενώ ετοιμαζόταν να πανηγυρίσει, ο Τσιτσιπάς έφερε τα πάνω κάτω. Πήρε πίσω το πρώτο break, μείωσε σε 4-2 κρατώντας το σερβίς του και συνέχισε στον ίδιο ρυθμό κατακτώντας συνολικά 6 game για να φτάσει στο 6-4!

Έστω και με αυτό τον τρόπο κατάφερε να βελτιώσει το σερί νικών του ενώ έχει κατακτήσει το πρώτο σετ, σε 17 νίκες στα 18 παιχνίδια που έδωσε σε χωμάτινα Masters. Μετρά μόλις μία ήττα στον προημιτελικό της Ρώμης από τον Νόβακ Τζόκοβιτς, όπου ενώ είχε προηγηθεί είδε τον Σέρβο να "γυρίζει" το ματς και να επικρατεί με 2-1.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σερί αυτό ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια και πάλι από το Μόντε Κάρλο (2019) απέναντι στον Κουκούσκιν και συνεχίζεται στο ίδιο τουρνουά του τρέχοντος έτους. Επί συνόλου 23 αγώνων (με το σημερινό), από το 2018 και μετά (συνυπολογίζοντας και τους προκριματικούς γύρους), ο Τσιτσιπάς μετρά 22 νίκες και μόλις μία ήττα από τη στιγμή που πήρε το πρώτο σετ.

Ο πρώτος ημιτελικός του Σαββάτου (16/04) ανάμεσα στον Νταβίντοβιτς Φοκίνα και στον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ θυα ξεκινήσει όχι πριν τις 2 το μεσημέρι και μετά την ολοκλήρωσή του θ΄ ακολουθήσει το ντέρμπι του Τσιτσιπά με τον Ζβέρεφ.

