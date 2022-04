Monte Carlo Masters: Ο Τσιτσιπάς πέρασε στα προημιτελικά

Αθλητικά

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας πήρε το εισιτήριο για την οκτάδα. Ποιος θα είναι ο επόμενος αντίπαλος του.

Χωρίς να κυριαρχήσει αυτή τη φορά, αλλά επιδεικνύοντας μεγαλύτερη ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία του αγώνα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς εξασφάλισε την πρόκριση στα προημιτελικά του τουρνουά Masters του Μόντε Κάρλο. Στην αναμέτρηση για τον 3ο γύρο της διοργάνωσης, ο Έλληνας τενίστας επικράτησε του Σέρβου Λάσλο Τζέρε με 7-5, 7-6 (1) σε 1 ώρα και 53 λεπτά και συνεχίζει την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου του.

Οι δύο αντίπαλοι ήταν εντυπωσιακά αποτελεσματικοί στο πρώτο σερβίς τους, κερδίζοντας περίπου το 85% των πόντων, αλλά ο Τσιτσιπάς είχε καλύτερα ποσοστά επιτυχίας στο πρώτο σερβίς (62% έναντι 56%) και σαφώς καλύτερη απόδοση όταν υποχρεωνόταν να πάει σε δεύτερο σερβίς (64% έναντι 36%).

Παραταύτα, ο Σέρβος κατάφερε να μείνει στο παιχνίδι και στα δύο σετ, τα οποία έχασε στο τέλος. Ο κάτοχος του τίτλου έχασε ένα σετ πόιντ στο 5-4 του πρώτου σετ, αλλά εκμεταλλεύθηκε τη δεύτερη ευκαιρία του και έκανε το break για το 7-5, επιστρέφοντας στο τελευταίο γκέιμ από το 30-0 εις βάρος του. Στο 1-1 του δεύτερου σετ ο Τζέρε είχε break point, το οποίο όμως ο Τσιτσιπάς έσωσε με καλό σερβίς, και στη συνέχεια οι δύο παίκτες δεν έδωσαν... δικαιώματα και έφτασαν στο 6-6. Στο tie-break ο Έλληνας τενίστας ήταν καταιγιστικός, καθώς πήρε τους πρώτους πέντε πόντους και έφτασε στο 7-1 και τη νίκη.

Ο Ντιέγκο Σβάρτσμαν θα είναι ο αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά στον προημιτελικό του τουρνουά Masters του Μόντε Κάρλο. Ο 30χρονος Αργεντινός (νο 16 στην παγκόσμια κατάταξη) επικράτησε μετά από μεγάλη μάχη του Ιταλού Λορέντζο Μουζέτι με 2-6, 6-4, 6-3 μετά από 2 ώρες και 32 λεπτά αγώνα, και πέρασε στην οκτάδα του τουρνουά για δεύτερη φορά στην καριέρα του, μετά το 2017.

Ο Τσιτσιπάς έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν τρεις φορές τον Σβάρτσμαν και μετράει μία νίκη και δύο ήττες. Οι δυο τους τέθηκαν αντιμετώποι στις αρχές του χρόνου, στο πλαίσιο του ATP Cup στο Σίδνεϊ, με τον Αργεντινό να επικρατεί 6-7, 6-3, 6-3.

