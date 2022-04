Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Εκρήξεις σε Κίεβο και Λβιβ

Εκρήξεις ακούστηκαν νωρίς σήμερα το πρωί στο Κίεβο, την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, καθώς και στη δυτική πόλη Λβιβ, ανέφεραν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν νωρίς σήμερα το πρωί στο μεγαλύτερο μέρος της Ουκρανίας. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση για τις εκρήξεις.

Το Ρόιτερς δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει άμεσα τις πληροφορίες.

Χθες το Κίεβο ανέφερε ότι προσπαθεί να σπάσει την πολιορκία της Μαριούπολης από τις ρωσικές δυνάμεις και ότι μάχες μαίνονται γύρω από τις εγκαταστάσεις της Χαλυβουργίας Illich Steel and Iron Works και στην περιοχή του λιμανιού.

«Η κατάσταση στη Μαριούπολη είναι δύσκολη και σκληρή. Μάχες μαίνονται αυτή τη στιγμή. Ο ρωσικός στρατός καλεί συνεχώς πρόσθετες μονάδες να εισβάλουν στην πόλη», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας Ολεξάντερ Μοτουζιάνικ.

«Αλλά ως τώρα οι Ρώσοι δεν έχουν καταφέρει να το καταλάβουν πλήρως», είπε σε ενημέρωση που μεταδόθηκε τηλεοπτικά.

Ο Μοτουζιάνικ σημείωσε ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε βομβαρδιστικά μεγάλης εμβέλειας για να επιτεθεί στη Μαριούπολη για πρώτη φορά από την εισβολή της στις 24 Φεβρουαρίου και ότι οι ρωσικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις επιχειρήσεις τους για την κατάληψη των πόλεων Ρουμπεζνόγιε, Ποπάσνα στην ανατολική Ουκρανία.

Επίσης χαρακτήρισε σημαντική την απώλεια του ρωσικού καταδρομικού Moskva, που βυθίστηκε χθες το βράδυ. Ωστόσο, είπε ότι δεν είναι εξουσιοδοτημένος να δώσει πληροφορίες για ένα εργοστάσιο κοντά στην πρωτεύουσα Κίεβο που το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι έπληξε με πυραύλους κατά τη διάρκεια της νύχτας.

