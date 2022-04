Οικονομία

Χατζηδάκης - Κατώτατος μισθός: Σημαντική η αύξηση που θα γίνει

Τι είπε για την αύξηση στον κατώτατο μισθό στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι". Πως θα βγαίνουν οι συντάξεις.



Για την αύξηση του κατώτατου μισθού και τις εκκρεμείς συντάξεις μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος βρέθηκε στην «Ημέρα Καριέρας» που διοργανώνει ο ΟΑΕΔ.

Μιλώντας για την αύξηση του κατώτατου μισθού ο κ. Χταζηδάκης, δεν θέλησε να αναφερθεί στο ακριβές ποσό και στο ποσοστό αύξησή του, σημειώνοντας ότι χθες το απόγευμα πήρε στα χέρια του την έκθεση του ΚΕΠΕ και των εμπειρογνωμόνων.

Όπως είπε θα τις μελετήσει, θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό και στην συνέχεια θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις.

Θα προσπαθήσουμε να ισορροπήσουμε ανάμεσα στην ανταγωνιστικότητα της αγοράς και τις ανάγκες των εργαζομένων, υπογράμμισε ο υπουργός Εργασίας, ωστόσο σημείωσε ότι η αύξηση στον κατώτατο μισθό θα είναι σημαντική.

Τόνισε, ωστόσο, ότι αν οι αυξήσεις είναι αλόγιστες, τότε τις πληρώνουν αυτοί για τους οποίους γίνονται. Θέλουμε να δώσουμε ένα μέρισμα ανάπτυξης στους εργαζόμενους, ανέφερε ακόμα, ενώ πρόσθεσε ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού θα συμπαρασείρει και το επίδομα ανεργίας.

Σχετικά με τις εκκρεμείς συντάξεις και τα πυρά που εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Χατζηδάκης απάντησε ότι ο «ΣΥΡΙΖΑ τα έκανε μπάχαλο με την συγχώνευση του ΕΦΚΑ και τώρα ζητάει και τα ρέστα».

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας αναμένονται δυο κατηγορίες, οι συντάξεις fast track και οι συνάξεις εμπιστοσύνης, ενώ στην συνέχεια εξήγησε την διαδικασία για την έκδοση των συντάξεων στις δυο αυτές κατηγορίες.

Για την «Ημέρα Καριέρας» του ΟΑΕΔ ο κ. Χατζηδάκης έκανε λόγο για έναν καινούργιο θεσμό για τα ελληνικά δεδομένα, ενώ ανέφερε ότι συμμετέχουν 80 επιχειρήσεις οι οποίες προσφέρουν 4.500 θέσεις εργασίας.

Από την πλευρά του, ο διοικητής του ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτοψάλτης ανέφερε ότι υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση για την «Ημέρα Καριέρας», από τον κόσμο, ενώ συμμετέχουν επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους επιχειρήσεων.

