Μητσοτάκης: Μηδενική ανοχή σε όποιον εκμεταλλευτεί την κρίση για να αισχροκερδίσει

Η ομιλία του Πρωθυπουργού στο 2ο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο.



«Είμαι σίγουρος ότι μετά τις επόμενες εκλογές θα έχουμε ακόμα περισσότερους γαλάζιους βουλευτές στην Κρήτη. Αυτό που βλέπω σε αυτό το εντυπωσιακό προσυνέδριο με κάνει πιο σίγουρο ότι στις εκλογές του 2023 θα πετύχουμε το στόχο μας και η Κρήτη θα είναι γαλάζια από άκρο σε άκρο» , σημείωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του 2ου προσυνέδριου της Νέας Δημοκρατίας που πραγματοποιείται στο Κλειστό Γυμναστήριο του Λίντο στο Ηράκλειο, προσθέτοντας πως νιώθει «διπλά συγκινημένος μετά τη σημερινή υποδοχή σας. Αυτό το θερμό καλωσόρισμα γιατί έρχεται από τους συμπατριώτες μου Κρητικούς αλλά σηματοδοτεί την τελική ευθεία προς το συνέδριό μας».

Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ τόνισε πως είναι «σταθερός προορισμός η ισχυρή Ελλάδα της ανάπτυξης για όλες τις Ελληνίδες για όλους του Έλληνες» και συνέχισε:

«Αυτή η εικόνα που εκπέμπει το προσυνέδριό μας νομίζω πως τα λέει όλα γιατί και κάποιοι άλλοι κάνουν υποτίθεται συνέδριο τώρα στην Αθήνα. Όχι ανοικτό στους πολίτες αλλά μεταξύ τους για να στηρίξουν και πάλι τον πιο παλιό αρχηγό που κάθεται στην καρέκλα του εδώ και 15 χρόνια και όχι για να δουν τι έφταιξε και ο λαός τους καταδίκασε τρεις φορές. Για να ξαναπούν τις ίδιες ιδέες με τα ίδια πρόσωπα. Με μόνο τους όπλο τη χολή προς τον αντίπαλο. Σε αυτή την φωτογραφία του χθες απαντάμε από το Ηράκλειο με τις δικές μας ανοικτές διαδικασίες.

Συνεπείς πάντα στο πρόγραμμά μας και πάντα έτοιμοι να προσαρμοζόμαστε στις συνθήκες. Ένα ζωντανό κόμμα που συμβαδίζει με την αληθινή ζωή. Παραλληλισμός που αποτυπώνει τους δύο δρόμους που θα κληθούν να διαλέξουν οι πολίτες στις εκλογές. Δεν συγκρινόμαστε με τους προκατόχους μας στην εξουσία. Αναμετρόμαστε κάθε μέρα με τα προβλήματα των πολιτών και τα πολλά απρόοπτα που μας έτυχαν αυτά τα 3 χρόνια.

Ποιος τελικά δικαιώθηκε για τις επιλογές του. Μια καθημερινότητα η οποία επιβαρύνει μια διεθνής έκρηξη. Αυτά τα προβλήματα έρχονται να προστεθούν και στα εμπόδια που μας κληρονόμησε η πανδημία και στα παράλληλα προβλήματα. Πότε στον Έβρο, πότε στο Αιγαίο και πότε απέναντι στις φυσικές καταστροφές».

Η χώρα μας πρωτοστατεί στη διαμόρφωση ευρωπαϊκής πολιτικής

«Αντέξαμε και προχωρήσαμε όπως θα αντέξουμε και τώρα. Η αγωνία του πολίτη είναι και η δική μου καθημερινή έγνοια» τόνισε ο Κυρ.Μητσοτάκης και αναφερόμενος στην ενεργειακή αναστάστωση και τις πολλές ανατιμήσεις, επισημαίνοντας ότι «η κυβέρνηση αντέταξε αμέσως το θώρακα της στήριξης από τον Σεπτέμβριο».

«Με ρωτούν αν αυτά αρκούν. Πρώτος θα απαντήσω πως όχι, γιατί όταν η τιμή του ρεύματος εξαρτάται από την τιμή του φυσικού αερίου η οποία έφτασε να διπλασιαστεί, τότε ακόμα και τη μισή αύξηση να καλύψει το κράτος πάλι πανάκριβος θα θεωρείται ο λογαριασμός. Ενώ οι ανατιμήσεις μεταφέρονται σε όλο και περισσότερα προϊόντα. Θα δείξουμε μηδενική ανοχή σε όποιον επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί την κρίση για να αισχροκερδίσει» υπογράμμισε.

Σημείωσε πως η κυβέρνηση έχει διαθέσει 4 δισ. σε αυτή τη μάχη και εξήγησε «Ψηφίσαμε συμπληρωματικό προϋπολογισμό προσθέτοντας 2 δισ. Θα έχουμε μεγαλύτερες εκπτώσεις σε λογαριασμούς ρεύματος και φυσικού αερίου, χαμηλοσυνταξιούχοι, ανασφάλιστοι, υπερήλικες και ΑΜΕΑ θα λάβουν την επόμενη Τετάρτη 200 ευρώ για να περάσουν τις ημέρες του Πάσχα. Συνεχίζονται οι μέριμνες για αγρότες, κτηνοτρόφους και αλιείς».

Συνεχίζοντας επισήμανε πως «κανένα εθνικό ταμείο δεν μπορεί να αντισταθμίσει το κόστος συνεχιζόμενης κρίσης και πολέμου» και τόνισε: «Η χώρα μας πρωτοστατεί στη διαμόρφωση ευρωπαϊκής πολιτικής. Στα εμβόλια αγοράσαμε όλοι μαζί σε καλύτερες τιμές. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και με το φυσικό αέριο. Υπάρχουν και αδιάθετοι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης. Ξέρω ότι το βάρος από τις αυξήσεις στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας είναι για πολλούς δυσβάσταχτο. Δεσμεύομαι ότι αν δεν υπάρξει μία ευρωπαϊκή λύση, η χώρα μας θα εκπονήσει μόνη της πρόσθετο και μεγαλύτερο σχέδιο στήριξης για τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος».

Μεταμορφώνουμε την εθνική μας οικονομία ώστε από καθυστερημένος οδοιπόρος να είναι πρωταγωνιστής

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη συνέχεια στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα, αλλά και τρόπο που τις αντιμετώπισε η κυβέρνηση. «Όλο αυτό το διάστημα που η ΝΔ βρίσκεται στο τιμόνι του τόπου αντιμετωπίζουμε δυσκολίες. Δεν θέλω όμως σε καμία περίπτωση να ξεχνάμε τι έχουμε πετύχει. Διότι αυτά τα σχεδόν 3 χρόνια η Ελλάδα μεγάλωσε και δυνάμωσε» σημείωσε και προσέθεσε:

«Υπάρχει δρόμος που φέρνει στη χώρα επενδύσεις και στους εργαζόμενους δουλειές. Είχα πριν από λίγες ημέρες ζητήσει από το επιτελείο μου τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης. Αξίζει να κάνει κανείς αυτή την άσκηση για να διαπιστώσει πόσο συνεπείς είμαστε. Είχαμε πει για μειώσεις φόρων, το κάναμε. Το είπαμε, το κάναμε. Είχαμε πει ότι θα μειώσουμε τις εργοδοτικές εισφορές. Το είπαμε, το κάναμε σχεδόν κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες. Ισχύει ακόμα μειωμένος ΦΠΑ σε μία σειρά από αγαθά και υπηρεσίες. Τον Δεκέμβριο δόθηκε διπλό το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Δεν μπορώ να παραλείψω την κατάργηση του τέλους κινητής τηλεφωνίας για τους νέους ενώ μείωση είχαν και οι άλλες ηλικιακές ομάδες».

Ο πρωθυπουργός μίλησε για συνδυασμό οικονομικής ανακούφισης με την αναπτυξιακή στόχευση της πολιτικής της κυβέρνησης: «Η οικονομία μας το 2021 ξεπέρασε κάθε προσδοκία με έναν από τους πιο υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη. Πήραμε τη σημαντική και συμβολική απόφαση να ξεπληρώσουμε δύο χρόνια νωρίτερα τα δάνεια του ΔΝΤ. Είχαμε μιλήσει προεκλογικά για ανάπτυξη για όλους. Δεν αλλάζουμε απλά, μεταμορφώνουμε την εθνική μας οικονομία ώστε από καθυστερημένος οδοιπόρος να είναι πρωταγωνιστής. Υπάρχει μια κυβέρνηση που ενδιαφέρεται για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και πρώτο της μέλημα είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, κυρίως για τα νέα παιδιά. 250.000 νέες θέσεις εργασίας, αποκλίμάκωση της ανεργίας. Φέτος μόνο από τα προγράμματα του ΟΑΕΔ θα επιδοτήσουμε 100.000 νέες θέσεις. Ξεκινά ο θεσμός του πρώτου ενσήμου».

Συνεχίζοντας την αναφορά με τα μέτρα για τη στήριξη της εργασίας ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε: Από 1ης Ιουλίου εφαρμόζεται η κάρτα εργασίας. Τέλος στις αυθαιρεσίες του εργοδότη, ο εργαζόμενος θα αμείβεται για το χρόνο που δουλεύει. Οι εργατοτεχνίτες έχουν την ίδια μεταχείριση με τους υπαλλήλους και όσοι απασχολούνται σε ψηφιακές πλατφόρμες προστατεύονται. Τα παιδιά που δουλεύουν ντελίβερι, πρέπει ο εργοδότης να τους παρέχει κράνος και στολή. Αυτές είναι προοδευτικές πολιτικές που στηρίζουν τους πιο αδύναμους. Η παρενόχληση πια τιμωρείται στο χώρο εργασίας. Καθιερώσαμε για πρώτη φορά την άδεια πατρότητας.

Είμαστε με την πλευρά του αμυνόμενου και της ειρήνης, είμαστε με την Ουκρανία

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στον πόλεμο στην Ουκρανία και τη θέση της Ελλάδας. «Θα μπορούσα να μιλώ ώρες για πτυχές της κυβερνητικής μας πολιτικής. Να μιλήσω λίγο σήμερα και να επιμείνω σε αυτό που ονομάζω πατριωτισμό της ευθύνης. Κρίσιμη επιλογή που ενδυναμώνει τη θέση της χώρα σε ένα ολοένα πιο ασταθές περιβάλλον. Ένα ζήτημα στο οποίο δεν χωρούν ούτε ίσες αποστάσεις ούτε αμήχανα "ναι μεν αλλά". Για την Ελλάδα δεν είναι μόνο θέμα αρχής όταν μια χώρα εισβάλλει ένοπλα. Δεν είναι μόνο θέμα δημοκρατικής τάξης καθώς ένα αυταρχικό καθεστώς επιχειρεί να επιβληθεί σε μια άλλη κυβέρνηση άλλης χώρας, νόμιμα εκλεγμένη» σημείωσε.

Στο ερώτημα τι θα έπρεπε να κάνει η Ελλάδα είπε πως «απαντούν τα λόγια του Εθνάρχη μας, του Ελευθερίου Βενιζέλου όταν ο Γερμανός πρέσβης το 1915 του ζήτησε να υπαναχωρήσει από την τότε συμμαχία μας με τη Σερβία. ”Το έθνος μου είναι μικρό για να διαπράξει μια τόσο μεγάλη ατιμία” απάντησε ο Ελ. Βενιζέλος» και τόνισε:

«Η θέση μας είναι καθαρή γιατί καθαρή είναι και η ιδεολογία μας. Είμαστε με την πλευρά του αμυνόμενου και της ειρήνης, είμαστε με την Ουκρανία γιατί αγαπάμε την πατρίδα μας και ξέρουμε να αμυνόμαστε για αυτήν. Ναι , είμαστε με τη Δύση γιατί είμαστε μέρος της και μέρος του πολιτισμού της. Μην περιμένετε από εμένα μισόλογα. Είμαστε με την Ελευθερία, είμαστε με τη Δημοκρατία, είμαστε με την Ειρήνη».

Η Κρήτη του μέλλοντος

«Σε κάθε δυσκολία θα είμαι εδώ. Θα κάνω ό,τι μπορώ» είπε ο πρωθυπουργός αναφερόμενος ειδικά στην Κρήτη, σημειώνοντας πως «αυτό που έχει σημασία από το προσυνέδριό μας είναι να δούμε την Κρήτη του μέλλοντος». Είπε πως ήταν μια πολύ ξεχωριστή στιγμή όταν χθες θαύμασε το νέο αρχαιολογικό μουσείο Χανίων που φιλοξενεί και τη συλλογή των γονιών του. «Είναι ένα στολίδι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι. Αναβαθμίζει την πολιτιστική εικόνα του τόπου, βοηθάει να μετατρέψουμε τα Χανιά σε έναν αυτόνομο πόλο πολιτισμού» επισήμανε, ενώ μιλώντας για τα έργα που εκτελούνται στο νησί είπε: «Η Κρήτη μετατρέπεται σε ένα μεγάλο εργοτάξιο. Το αεροδρόμιο στο Καστέλι θα είναι έτοιμο το αργότερο το 2026. Όμως το κέρδος ειδικά για εσάς τους Ηρακλειώτες θα είναι διπλό. Οι χώροι του παλιού αεροδρομίου θα αναπλαστούν. Αποκλείεται με κυβέρνηση ΝΔ και εμένα πρωθυπουργό να ρημάξει ο παλιός χώρος.

Σε εξέλιξη βρίσκονται και οι τρεις διαγωνισμοί για τα ισάριθμα τμήματα του ΒΟΑΚ, έργο για το οποίο αγωνίστηκα προσωπικά. Ξεμπλέξαμε ένα απίστευτο κουβάρι και μέχρι το τέλος του ‘22 οι πρώτες μπουλντόζες θα έχουν ξεκινήσει τη δουλειά τους.

Στις Γούρνες ανακηρύχτηκε ήδη πλειοδότης ενώ προχωρά και η πώληση πλειοψηφικού πακέτου στο λιμένα Ηρακλείου. Θέλω να ξέρετε πως όταν ένα λιμάνι αναπτύσσεται, τότε προοδεύει ολόκληρη η πόλη που το φιλοξενεί.

Σημαντικό έργο η ένωση της Κρήτης με το εθνικό δίκτυο μεταφοράς ενέργειας. Θα φέρει στο νησί πλήρη ενεργειακή αυτονομία. Συνολικά για όλους τους πολίτες φτηνότερους λογαριασμούς, περιβάλλον χωρίς ρύπους, καλύτερη αξιοποίηση των ΑΠΕ.

Σημαντικά βήματα γίνονται και στις αθλητικές υποδομές ενώ πολύ σημαντική ήταν η παρέμβαση στήριξης και αποκατάστασης του Αρκαλοχωρίου που χτυπήθηκε από τους σεισμούς. Έχουμε ήδη εκταμιεύσει 60 εκατ. ευρώ για 6.300 συμπολίτες. Ενεργοποιείται και η διαδικασία συνολικής ανασυγκρότησης της περιοχής».

«Ακούω παντού το άγχος των παραγωγών και κτηνοτρόφων παντού. Σε συνεργασία με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διασφαλίσαμε ειδική χρηματοδότηση για τη μεταφορά ζωοτροφών στην Κρήτη. Ταυτόχρονα το νησί θα έχει τη μερίδα του λέοντος στο πρόγραμμα των νέων αγροτών ύψους 67 εκατ. ευρώ. Αυτά είναι μόνο τα ειδικά μέτρα για την παραγωγή της Κρήτης γιατί ισχύουν και οι γενικές ενισχύσεις για τον πρωτογενή τομέα σε όλη τη χώρα» συνέχισε ο κ.Μητσοτάκης ενώ έκανε ξεχωριστή μνεία στο νέο ΕΣΠΑ, τονίζοντας ότι ο προϋπολογισμός που θα διαχειριστεί η Περιφέρεια Κρήτης ανέρχεται στα 564 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 23%.

ΣΥΡΙΖΑ; Πρωθυπουργός σε αποδρομή ο Κυριάκος Μητσοτάκης

«Ένας πρωθυπουργός που τη μια μέρα ορίζει σε ποια περιφέρεια θα κατέβει ένας υπουργός του και την άλλη μέρα διαβεβαιώνει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2023 είναι ένας πρωθυπουργός σε αποδρομή που τρέμει την κοινωνία που δεν μπορεί να βγάλει το μήνα», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Ακολούθως επιτίθεται στον πρωθυπουργό αναφέροντας: «Ο βασικός εκπρόσωπος της οικογενειοκρατίας στη χώρα, που σιχαίνεται οτιδήποτε δημόσιο αλλά ζει από αυτό έναν αιώνα, δεν μπορεί να κατανοήσει τι σηματοδοτεί το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στη πολιτική ζωή του τόπου και καταφεύγει σε χοντροκομμένες προσβολές. Για να μην έχει αμφιβολίες, σηματοδοτεί το οριστικό τέλος της πιο αποτυχημένης νεοφιλελεύθερης κυβέρνησης της Ευρώπης. Πολύ σύντομα οι πολίτες που έχει παρατήσει στο έλεος της κερδοσκοπίας, θα του δώσουν να το καταλάβει».

