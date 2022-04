Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Έκπληξη στην “πράσινη” αποστολή

Επιστροφή έκπληξη στην αποστολή του «ντέρμπι αιωνίων»! Η αποστολή του «τριφυλλιού».

Χωρίς προβλήματα ολοκληρώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (16/4) η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει του αυριανού (17/4, 21:30) ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Απόστολος Νικολαΐδης» για την 5η αγωνιστική των play off.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς πήρε συνολικά 23 παίκτες στην «πράσινη» αποστολή, στην οποία συμπεριλήφθηκε και ο Φεντερίκο Μακέντα για πρώτη φορά μετά από δυόμισι μήνες (29/1) και τον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης στη Λεωφόρο. Στις 16/2 ο Ιταλός επιθετικός υποβλήθηκε σε πολύ «λεπτή» επέμβαση στον αστράγαλο του αριστερού ποδιού κι επέστρεψε σε χρόνο... ρεκόρ θέτοντας εαυτόν στη διάθεση του Σέρβου τεχνικού.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου (16/4) περιελάμβανε προθέρμανση, «κορόιδο», παιχνίδι στο μισό γήπεδο. Στην προπόνηση συμμετείχαν άπαντες πλην Λούντκβιστ, Βαγιαννίδη, Αγιούμπ, οι οποίοι ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε την αποστολή για τον αγώνα.

Σε αυτήν, βρίσκονται οι Διούδης, Μπρινιόλι, Χριστογεώργος, Βέλεθ, Σένκεφελντ, Αλεξανδρόπουλος, Ιωαννίδης, Μακέντα, Καρλίτος, Χατζηγιοβάνης, Χατζηθεοδωρίδης, Σάντσες, Ρούμπεν, Βιγιαφάνιες, Κουρμπέλης, Αϊτόρ, Κώτσιρας, Σάρλια, Παλάσιος, Πούγγουρας, Γκατσίνοβιτς, Μαουρίσιο, Βιτάλ.

Εκτός έμεινε ο Χουάνκαρ εξαιτίας της αποβολής του στον αγώνα με τον ΠΑΣ Γιάννινα.

