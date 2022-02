Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Μακέντα: Το μήνυμά του μετά το χειρουργείο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε αναμένεται να επανέλθει στην ενεργό δράση ο Ιταλός επιθετικός του "τριφυλλιού".



Την πόρτα του χειρουργείου πέρασε ο Φεντερίκο Μακέντα, προκειμένου να ξεπεράσει μια και καλή το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί εδώ και μήνες στον αστράγαλο του δεξιού ποδιού του.

Ο Ιταλός επιθετικός του Παναθηναϊκού, υποβλήθηκε σε επέμβαση, το μεσημέρι της Τετάρτης (16/02) στην Ιταλία, η οποία ήταν απόλυτα επιτυχημένη. Μάλιστα, απ’ την Παρασκευή (18/02) θα αρχίσει το πρόγραμμα της αποκατάστασης.

Ο 30χρονος φορ, θα επιστρέψει στην Αθήνα, σε περίπου δύο εβδομάδες ενώ η επιστροφή του στη δράση υπολογίζεται σε 2 έως 2,5 μήνες. Ως εκ τούτου, θα κάνει προσπάθεια να προλάβει το τέλος των εφετινών playoffs, αλλά και τον τελικό του Κυπέλλου, εφόσον ο Παναθηναϊκός περάσει από τα ημιτελικά την Λαμία.



Ο στράικερ του Παναθηναϊκού εξήγησε μέσω instagram την κατάσταση, στην οποία βρισκόταν αυτό το διάστημα, μέχρι να ξαπλώσει στο χειρουργικό τραπέζι, ανεβάζοντας ένα μήνυμα και μια φωτογραφία του από το δωμάτιο στο νοσοκομείο μετά την επέμβαση. Ο 30χρονος φορ τονίζει ότι αυτό το διάστημα ήταν «8 δύσκολοι μήνες, γεμάτοι πόνο» και υπογραμμίζει πως «ο πόνος, ειδικά στο γήπεδο ήταν ανυπόφορος». Έτσι, επισημαίνει πως «το να κάνω εγχείρηση ήταν η μόνη λύση», ενώ καταλήγει τονίζοντας ότι στόχος του είναι να επιστρέψει «για το τέλος της σεζόν πιο δυνατός από ποτέ!».

«Ήταν 8 δύσκολοι μήνες, γεμάτοι πόνο, υπέφερα, ενέσεις και θεραπείες. Δυστυχώς ο τραυματισμός μου αποδείχθηκε πιο σοβαρός απ’ όσο περίμενα. Ένα σπασμένο έξτρα κόκαλο στο πίσω μέρος του αστραγάλου μου, που ονομάζεται os trigonum, ήταν η αιτία» αναφέρει ο Ιταλός άσος και συνεχίζει:

«Παρότι δοκίμασα τα πάντα για να είμαι εντάξει, ο πόνος, ειδικά στο γήπεδο ήταν ανυπόφορος και το να παίζω σε αυτή την κατάσταση ήταν πολύ δύσκολο και απογοητευτικό. Έτσι το να κάνω εγχείρηση ήταν η μόνη λύση. Ευχαριστώ όλους για τη συμπαράστασή τους και ειδικά τους ανθρώπους που είναι δίπλα μου όλο αυτό τον καιρό. Κοιτάω μπροστά για την αποθεραπεία όσο το δυνατόν γρηγορότερα, προκειμένου να επιστρέψω για το τέλος της σεζόν πιο δυνατός από ποτέ!»

Ειδήσεις σήμερα:

Champions League: “πρόκριση” για Λίβερπουλ, αγωνία για Μπάγερν - Σαλτσμπουργκ

Κάρπαθος: συγκλονίζει η αυτοκτονία πατέρα για το “ροζ βίντεο” του γιού του

Simon Leviev: o “απατεώνας του Tinder ” μιλά στο “Πρωινό” (βίντεο)