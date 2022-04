Κόσμος

Τυνησία: Βυθίστηκε δεξαμενόπλοιο, κίνδυνος για περιβαλλοντική καταστροφή

Το δεξαμενόπλοιο μετέφερε χιλιάδες τόνους καυσίμων. Φόβοι για οικολογική καταστροφή. Η αιτία του ατυχήματος.

Οι τυνησιακές αρχές ενέτειναν σήμερα τις προσπάθειες να αποτρέψουν μια περιβαλλοντική καταστροφή μετά το ναυάγιο εμπορικού δεξαμενόπλοιου που μετέφερε χίλιους τόνους καυσίμων ανοικτά των ακτών της Γκαμπές, χθες, Παρασκευή, δήλωσαν δύο πηγές ασφαλείας στο Reuters.

Το τυνησιακό ναυτικό διέσωσε και τα επτά μέλη του πληρώματος από το πλοίο, το οποίο έφερε σημαία Ισημερινής Γουινέας και κατευθυνόταν στη Μάλτα, και είχε εκπέμψει μήνυμα κινδύνου επτά μίλια ανοικτά της νότιας πόλης Γκαμπές, πρόσθεσαν οι πηγές.

Η αιτία του ατυχήματος είναι οι κακές καιρικές συνθήκες, ανέφερε το υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο πρόσθεσε πως το νερό που εισέρρευσε στο πλοίο φθάνει το ύψος των δύο μέτρων.

Οι αρχές εργάζονται προκειμένου να αποτρέψουν μια περιβαλλοντική καταστροφή και να μειώσουν οποιονδήποτε αντίκτυπο, ανέφερε το υπουργείο σε μια ανακοίνωση.

Όπως ανέφερε θα στηθούν φράγματα για να περιορίσουν την εξάπλωση του καυσίμου και να αποκλείσουν το πλοίο, προτού απομακρύνουν με αναρρόφηση τη διαρροή.

Η ακτή της Γκαμπές έχει υποστεί μεγάλη μόλυνση για χρόνια, με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις να λένε πως εργοστάσια στην περιοχή αδειάζουν τα απόβλητά τους απευθείας στη θάλασσα.

