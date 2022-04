Τεχνολογία - Επιστήμη

Νέος σεισμός στην Θήβα

Συνεχίζεται η έντονη σεισμική δραστηριότητα στην Θήβα προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Ο νέος σεισμός είχε μέγεθος 3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 5 χιλιόμετρα δυτικά της Ασωπίας Βοιωτίας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.

