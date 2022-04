Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο

Πυρά σε εμπορικό κέντρο σε εμπορικό κέντρο της Κολούμπια. Αναφορές για πολλούς τραυματίες.

Η αστυνομία στην Νότια Καρολίνα αναφέρει στον λογαριασμό της στο Twitter ότι άνθρωποι έχουν τραυματισθεί από πυρά σε εμπορικό κέντρο της πόλης Κολούμπια.

Update: We have confirmed that people have been injured during the incident — they are receiving medical attention. The extent of injuries unknown at this time. #ColumbiaPDSC officers have been evacuating the mall and getting people to safety.