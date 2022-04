Κόσμος

Ιερουσαλήμ: Νέες συγκρούσεις στην Πλατεία των Τζαμιών (εικόνες)

Χάος και τραυματισμοί από τις συγκρούσεις παλαιστίνιων διαδηλωτών με ισραηλινούς αστυνομικούς.



Συγκρούσεις ανάμεσα σε παλαιστίνιους διαδηλωτές και ισραηλινούς αστυνομικούς προκάλεσαν τον τραυματισμό περίπου 10 Παλαιστινίων σήμερα το πρωί μέσα και γύρω από την πλατεία των Τζαμιών της Ιερουσαλήμ, τον τρίτο πιο ιερό τόπο του ισλάμ που είχε γίνει την Παρασκευή θέατρο βίαιων συγκρούσεων.

Νωρίς σήμερα το πρωί, «εκατοντάδες» παλαιστίνιοι διαδηλωτές άρχισαν να συγκεντρώνουν «πέτρες» στην πλατεία λίγο πριν από την άφιξη εβραίων, οι οποίοι μπορούν να επισκέπτονται αυτό τον τόπο, που θεωρείται ο πιο ιερός του ιουδαϊσμού, σε συγκεκριμένες ώρες και υπό ορισμένες προϋποθέσεις, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι ισραηλινές δυνάμεις της τάξης εισήλθαν στην πλατεία των Τζαμιών για να «απωθήσουν» αυτούς τους διαδηλωτές και να «αποκαταστήσουν την τάξη», διευκρίνισε η αστυνομία, ενώ αυτόπτες μάρτυρες και μέλη των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας έκαναν γνωστό πως περίπου 10 Παλαιστίνιοι τραυματίσθηκαν κατά τις συγκρούσεις αυτές.

«Οι ομάδες μας περιέθαλψαν μια δεκαριά τραυματίες που συνδέονταν με τα γεγονότα στην Πλατεία των Τζαμιών. Οκτώ άνθρωποι τραυματίσθηκαν κατά την έφοδο της αστυνομίας και δύο άλλοι από σφαίρες με επικάλυψη καουτσούκ», ανακοινώθηκε από την παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο.

Τρεις από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, διευκρίνισαν τα μέλη των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας. Μια ομάδα του Γαλλικού Πρακτορείου, που βρισκόταν στην έξοδο της πλατείας, είδε να σπεύδουν επιτόπου ασθενοφόρα.

Σε ένα άλλο περιστατικό, αυτή τη φορά στις παρυφές της Παλιάς Πόλης, που βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της Ιερουσαλήμ το οποίο έχει καταλάβει από το 1967 το Ισραήλ, Παλαιστίνιοι πέταξαν πέτρες εναντίον τουριστικών λεωφορείων, τραυματίζοντας ελαφρά πέντε Ισραηλινούς, σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης και την αστυνομία, η οποία έκανε γνωστό πως συνέλαβε δύο Παλαιστινίους.

Τα επεισόδια αυτά σημειώνονται ενώ σήμερα γίνονται στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, σταυροδρόμι των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών, η λειτουργία του Πάσχα των Καθολικών, οι προσευχές για το εβραϊκό Πάσχα, καθώς και αυτές για το μουσουλμανικό μήνα του Ραμαζανιού.

Το πρωί της Παρασκευής, έπειτα από εβδομάδες εντάσεων που συνδέονταν με επιθέσεις που έγιναν από δύο Παλαιστινίους στην περιοχή του Τελ Αβίβ και με ισραηλινές «αντιτρομοκρατικές» επιχειρήσεις στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, συγκρούσεις είχαν ξεσπάσει ανάμεσα στην αστυνομία και διαδηλωτές στην Πλατεία των Τζαμιών, όπου βρίσκονται ο Θόλος του Βράχου και το τζαμί αλ-Άκσα.

Οι ισραηλινές δυνάμεις είχαν εισέλθει στο εσωτερικό του τζαμιού αλ-Άκσα κατά τις συγκρούσεις αυτές, οι οποίες προκάλεσαν τον τραυματισμό περισσότερων από 150 Παλαιστινίων και ζωηρές καταδίκες από μουσουλμανικές χώρες.

Ο ΟΗΕ είχε απευθύνει έκκληση για «αποκλιμάκωση.

