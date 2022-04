Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Εβδομάδα εκπλήξεων (βίντεο)

Οι αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”.

Μετά την χθεσινή δύσκολη Πανσέληνο προ των πυλών είναι ευχάριστα νέα, είπε η Λίτσα Πατέρα στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

"Έχω καλά νέα| είπε αρχικά η αστρολόγος της εκπομπής για να προσθέσει ότι «Ο Ερμής που είναι η επικοινωνία κάνει σύνοδο με τον Ουρανό που είναι το απρόσμενο».

"Τις επόμενες ημέρες έρχονται απρόσμενες συζητήσεις, απρόσμενα τηλεφωνήματα, απρόσμενα επαφές και η Αφροδίτη συμμετέχει που σημαίνει επαφές με αγαπημένα πρόσωπα".

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

