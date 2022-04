Πολιτική

“Steki 46”: Ο Μητσοτάκης στον Χώρο Εποπτευόμενης Χρήσης του ΟΚΑΝΑ (εικόνες)

Ο Πρωθυπουργός συζήτησε με πρώην και νυν τοξικοεξαρτημένους, για τη χρησιμότητα και την ανάγκη του ΧΕΧ αλλά και εργαζόμενους που συνδέονται με αυτή τη δράση.



«Είναι πολύ τολμηρή αυτή η πρωτοβουλία την οποία έχουμε αναλάβει. Πραγματικά είμαι εντυπωσιασμένος από την ποιότητα του χώρου και τη διάθεση όλων των εργαζόμενων να υποστηρίξουν τους χρήστες», τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη ξενάγησή του στον πρώτο Χώρο Εποπτευόμενης Χρήσης (ΧΕΧ) στην Ελλάδα που στεγάζεται στα γραφεία του ΟΚΑΝΑ.

Πρόκειται για το «STEKI 46», όνομα που του έδωσαν οι ίδιοι οι ωφελούμενοι, οι οποίοι καλύπτουν εκεί καθημερινά τις ανάγκες τους σε σίτιση και ένδυση, προμηθεύονται ΚΙΤ με υλικό για την ασφαλή χρήση (σύριγγες, προφυλακτικά), ΚΙΤ με υλικό προστασίας από την πανδημία του COVID-19 και λαμβάνουν συμβουλευτική ψυχολογική υποστήριξη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συζήτησε με πρώην και νυν τοξικοεξαρτημένους, ωφελούμενους από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία για τη χρησιμότητα και την ανάγκη του ΧΕΧ αλλά και εργαζόμενους που συνδέονται με τη συγκεκριμένη δράση.

«Δεν ήταν -όπως θυμάστε- προφανές να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε αυτό το βήμα, να έχουμε ένα χώρο ελεγχόμενης χρήσης. Έχω εξαιρετικές και πολύ δυνατές αναμνήσεις από τη συζήτηση που είχαμε κάνει ανήμερα τα Χριστούγεννα του 2018, όταν είχα δεσμευτεί ότι θα δημιουργήσουμε έναν τέτοιο χώρο στην Αθήνα. Νομίζω ότι το βασικό μήνυμα το οποίο θέλουμε να στείλουμε είναι ότι δεν μπορούμε να κρύβουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

«Αυτός είναι ένας χώρος, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες με ασφάλεια να κάνουν τη χρήση των ναρκωτικών ουσιών. Αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό το οποίο μου είπε ο Πρόεδρος (ΟΚΑΝΑ) ότι θα μπορούμε σύντομα να ελέγχουμε και την ποιότητα των ναρκωτικών, ώστε να γνωρίζουν οι χρήστες ότι αυτά τα οποία προμηθεύονται δεν είναι νοθευμένα. Και βέβαια δεν είναι απλά ένας χώρος χρήσης, υπάρχει μία συνολική υποστήριξη, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα ολιστικά. Είναι ένα πρόβλημα, ένα πραγματικό πρόβλημα, ένα πρόβλημα το οποίο είναι μαζί μας και το πρώτο το οποίο πρέπει να διασφαλίσουμε είναι τουλάχιστον την ασφάλεια των χρηστών, ώστε να μην καταφεύγουν σε μία πραγματικότητα που νομίζω ότι είναι πολύ οικεία σε όλους, σε ανεξέλεγκτη χρήση, σε πιάτσες, σε άλλα φαινόμενα τα οποία εν πάση περιπτώσει δεν συνάδουν με αυτό το οποίο θα φανταζόμασταν σε μία κοινωνία με στοιχειώδη ευαισθησία», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

«Είναι πολύ σημαντικό για το πεδίο των εξαρτήσεων να αγκαλιάζεται από την πολιτική ηγεσία και τον Πρωθυπουργό της χώρας», σημείωσε από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ, Θανάσης Θεοχάρης, προσθέτοντας πως «αυτό εμάς μας δίνει περισσότερη δύναμη και όρεξη να δουλέψουμε ακόμα καλύτερα και ακόμη περισσότερο. Όντως έχετε δίκιο, περάσαμε ένα μεγάλο αγώνα για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο σήμερα. Νομίζω ότι έχουμε καταφέρει αρκετά, πρέπει να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερα. Είμαστε στη διάθεση των ωφελούμενων για καθετί το οποίο χρειάζεται βελτίωση, να το κάνουμε. Είναι ο πρώτος Χώρος Εποπτευόμενης Χρήσης αυτή τη στιγμή στη χώρα με ρητούς και σαφείς όρους λειτουργίας».

Η Υφυπουργός Υγείας, αρμόδια για θέματα Ψυχικής Υγείας, Ζωή Ράπτη, μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Είναι ο πρώτος χώρος που πραγματοποιούμε εδώ στην Αθήνα. Ο πρώτος χώρος ο οποίος είναι σταθερός. Αυτό κατέστη δυνατό με συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση και υπουργικές αποφάσεις για τους όρους λειτουργίας. Αυτός είναι ένας χώρος ο οποίος ουσιαστικά βοηθάει στη μείωση της βλάβης. Βοηθά τους εξαρτημένους, επίσης, να παίρνουν και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη και να μπουν και σε ένα πρόγραμμα απεξάρτησης σε συνεργασία βεβαίως με τους ειδικούς του ΟΚΑΝΑ. 'Αρα θα σώσει ζωές».

«Ηταν μια πάγια διεκδίκησή μας πάρα πολλά χρόνια τώρα να υπάρξει ένας τέτοιος χώρος. Είμαι ένας από τους άνθρωπος που διαγνώστηκαν με HIV στο Outbreak πριν από 12 χρόνια. Και μας πήρε τόσο καιρό για να πράξουμε κάτι αυτονόητο», σημείωσε ο Μάριος Ατζέμης, συντονιστής Δράσεων Μείωσης Βλάβης της «Θετικής Φωνής», ο οποίος είχε συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό τη νύχτα των Χριστουγέννων του Δεκεμβρίου 2018 και είχαν συζητήσει και για τη δημιουργία ενός ΧΕΧ. «Είναι μια εξαιρετικά καλή αρχή. Η διοίκηση του ΟΚΑΝΑ έχει δείξει πολύ καλά αντανακλαστικά. Κάνουμε σήμερα το πρώτο βήμα αλλά υπάρχουν πολλά βήματα συνεργατικά που όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και εσείς, κ. Πρόεδρε, προσωπικά. Πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί ώστε να βελτιώσουμε αισθητά την ποιότητα της ζωής αυτών των ανθρώπων και την εικόνα στο κέντρο της Αθήνας», συμπλήρωσε, μεταξύ άλλων.

«Εγώ θέλω να πω ότι μαζί με αυτή την πόρτα, ελπίζουμε να ανοίξει η πόρτα της κοινωνίας για όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται στο δρόμο και κάνουν χρήση ψυχοδραστικών. Ο χώρος είναι υπέροχος, από όλη την πορεία που έχω δει -και έχω δει και σε άλλα κράτη- είναι μία φοβερά καλή αρχή. Ελπίζουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι που θα μπουν εδώ μέσα, θα αρχίσουν σιγά-σιγά να λύνουν τα προβλήματά τους, γιατί πρόκειται για ανθρώπους που δεν έχουν ούτε ταυτότητα», σημείωσε ο Χρήστος Α., πρώην τοξικοεξαρτημένος, ενώ μεταξύ άλλων επεσήμανε πως «είναι μία πάρα πολύ καλή αρχή και το πιο σημαντικό για εμάς είναι οι χρήστες να έχουν το λόγο στις αποφάσεις που τους αφορούν. Δεν υπάρχει πολιτική χωρίς τη συμμετοχή της θιγόμενης κοινότητας. Δεν γίνεται να βγαίνουν αποφάσεις και να γίνονται όλα χωρίς να ρωτούνται οι άνθρωποι που θα υποστούν αυτές τις πολιτικές».

Ο Μύρωνας, ωφελούμενος του Χώρου Εποπτευόμενης Χρήσης, εστίασε στη δική του εμπειρία όντας και ο πρώτος άνθρωπος που προέβη σε χρήση στο χώρο ενώ ο Φώτης, και εκείνος ωφελούμενος του ΧΕΧ, περιέγραψε τα δικά του συναισθήματα: «Θα ήθελα να σταθώ στην ασφάλεια και στη γνωριμία του κόσμου. Ο κόσμος δεν μας γνωρίζει, γιατί ποτέ δεν μας παρουσίασε κανένας. Όλοι μας έκρυβαν, γιατί μας θεωρούσαν επικίνδυνους. Αν θα κάνετε μια βόλτα στις πιάτσες όλοι αυτοί οι οποίοι είναι χρήστες των ουσιών, ουσιοεξαρτημένοι τέλος πάντων, είναι ακίνδυνοι», ανέφερε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντά πως «το ευκολότερο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι απλά να κοιτάμε αλλού. Να βλέπουμε τον άνθρωπο στο δρόμο και να κοιτάμε αλλού. Πρέπει να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε το σοκ, γιατί είναι ένα σοκ - η εικόνα είναι ένα σοκ- για να δεις παραπέρα τι μπορείς να κάνεις ουσιαστικά για να βοηθήσεις». Πρόσθεσε δε ότι «το πιο βασικό είναι να αρχίσουμε να χαρτογραφούμε τους ανθρώπους. Να έρχονται άνθρωποι».

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι ο νέος Χώρος Εποπτευόμενης Χρήσης είναι πλήρως εξοπλισμένος και στελεχωμένος με διεπιστημονική ομάδα για την κάλυψη των αναγκών των ωφελούμενων. Αναλυτικά, ο ΧΕΧ περιλαμβάνει 12 ειδικά διαμορφωμένες θέσεις για την ενέσιμη ή/και εισπνεόμενη χρήση προ-αποκτημένων ναρκωτικών ουσιών, χώρους για την παραμονή των ωφελούμενων, ιατρείο για την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας και την αντιμετώπιση περιπτώσεων υπερδοσολογίας, καθώς και χώρο για την παροχή συμβουλευτικής/ψυχολογικής υποστήριξης και διασύνδεσης των ωφελούμενων με θεραπευτικό πρόγραμμα.

Οι ίδιες πηγές υπενθυμίζουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δεσμευτεί προεκλογικά να προχωρήσει στην δημιουργία του ΧΕΧ, κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε με πρώην τοξικοεξαρτημένους τα Χριστούγεννα του 2018.

Τον Πρωθυπουργό υποδέχθηκαν και ξενάγησαν στο Σταθμό Φροντίδας Εξαρτημένων Ατόμων του ΟΚΑΝΑ όπου στεγάζεται το «STEKI 46» η Υφυπουργός Υγείας, Ζωή Ράπτη και ο Πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ, Θανάσης Θεοχάρης ενώ το παρών έδωσε και ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, Γιώργος Σταμάτης.

