Διαστημικός “περίπατος” για Ρώσους κοσμοναύτες (βίντεο)

Ο "περίπατος" διήρκεσε σχεδόν επτά ώρες και στέφτηκε με επιτυχία. Στόχος να ενεργοποιήσουν τον νέο ευρωπαϊκό ρομποτικό βραχίονα.



Δύο Ρώσοι κοσμοναύτες, οι μηχανικοί Όλεγκ Αρτέμιεφ και Ντένις Ματβέεφ της διαστημικής υπηρεσίας Roscosmos, πραγματοποίησαν τον πρώτο από τους δύο διαστημικούς "περιπάτους" τους για να ενεργοποιήσουν τον νέο μήκους 11,3 μέτρων ευρωπαϊκό ρομποτικό βραχίονα που θα εξυπηρετεί τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ΔΣΣ).

Ο "περίπατος" διήρκεσε σχεδόν επτά ώρες και στέφτηκε με επιτυχία. Θα ακολουθήσει ένας δεύτερος "περίπατος" στις 28 Απριλίου για να αφαιρεθεί το προστατευτικό κάλυμμα του νέου βραχίονα και να ελεγχθεί η κινητικότητα του.

Ο βραχίονας (European Robotic Arm-ERA), που μπορεί να μεταφέρει βάρος έως περίπου 7.800 κιλά, είχε ταξιδέψει στον ΔΣΣ από τον Ιούλιο του 2021, αλλά έως τώρα δεν είχε ενεργοποιηθεί. Θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά βαριών αντικειμένων και θα βοηθήσει τους αστροναύτες στις μελλοντικές εργασίες τους έξω από τον ΔΣΣ. Ο χειρισμός του βραχίονα μπορεί να γίνει τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό του ΔΣΣ.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) έκανε γνωστό ότι ο νέος ρομποτικός βραχίονας θα λειτουργήσει έξω από το ρωσικό τμήμα του ΔΣΣ, το οποίο έως τώρα δεν εξυπηρετείτο καλά από τους δύο υπάρχοντες βραχίονες, έναν καναδικής και έναν ιαπωνικής κατασκευής (Canadarm2 και JEMRMS αντίστοιχα), καθώς οι τελευταίοι δεν μπορούν να επεκταθούν τόσο πολύ, ώστε να καλύψουν όλες τις εξωτερικές περιοχές του ρωσικού τμήματος του ΔΣΣ.

Ο νέος διαστημικός "περίπατος" ήταν ο τέταρτος για τον Αρτέμιεφ και ο πρώτος για τον Ματβέεφ. Ήταν επίσης ο τέταρτος "περίπατος" εκτός του ΔΣΣ το 2022.

Η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία (NASA) διαβεβαίωσε ότι, παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία, η συνύπαρξη με τους Ρώσους κοσμοναύτες είναι ομαλή, το κλίμα στον ΔΣΣ πολύ φιλικό και η συνεργασία εξελίσσεται χωρίς προβλήματα.

