Μαίρη Χρονοπούλου: Δεν πεθαίνω, είμαι μια χαρά (βίντεο)

Για την κατάσταση της υγείας, την εισαγωγή της στο νοσοκομείο και τα όσα έχουν γραφτεί και ακουστεί τις τελευταίες ημέρες μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» η αγαπημένη ηθοποιός Μαίρη Χρονοπούλου, θέλοντας να ξεκαθαρίσει τα πράγματα.

Η Μαίρη Χρονοπούλου, η οποία βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στο νοσοκομείο Σωτηρία, ανέφερε με χιούμορ πως «έπεσα στον δαίμονα του Σαββατοκύριακου, έλειπαν τα αφεντικά» γι’ αυτό έμεινα μέσα τόσες ημέρες.

Ξεκαθάρισε ότι στα γυρίσματα του «Έτερος Εγώ» στα Μέγαρα πέρασε υπέροχα και δεν είχε καμία σχέση αυτό, καθώς τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει είναι χρόνια, ενώ παραδέχτηκε ότι είχε παραμελήσει το τσεκ απ που έπρεπε να κάνει. «Είχα παραμελήσει τον εαυτό μου και γι’ αυτό πήγα στο Σωτήρια» είπε χαρακτηριστικά η αγαπημένη ηθοποιός, ενώ ευχαρίστησε και τον γιατρό της κ. Κουλούρη.

«Με εξετάζουν, δεν πεθαίνω, δεν έχω επιθανάτιο ρόγχο, δεν γύρισα με ασθενοφόρο από τα Μέγαρα. Ειμαι μια χαρά» είπε και πρόσθεσε ότι στα γυρίσματα του «Έτερος Εγώ» στα Μέγαρα πέρασε υπέροχα και δεν συνέβη τίποτα, ενώ αναφέρθηκε με θερμά λόγια για τον Σωρτήρη Τσαφούλια.





