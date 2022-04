Κόσμος

Ουκρανία: Πληροφορίες “θέλουν” νεκρό τον Μιχαήλ του Αζόφ

Νεκρό θέλουν οι πληροφορίες τον στρατιώτη που προκάλεσε αντιδράσεις με την παρουσία του στη Βουλή των Ελλήνων.

Ότι πέθανε ο Ουκρανός στρατιώτης που με την ομιλία του προκάλεσε πολιτική κόντρα στη Βουλή μετέδωσε ο ΣΚΑΪ.

Βάσει των ίδιων πληροφοριών, ο Μιχαήλ, όπως είχε συστηθεί στη Βουλή των Ελλήνων, έπεσε νεκρός στη μάχη.

Η εμφάνισή του στη Βουλή, η οποία έγινε στα πλαίσια της ομιλίας Ζελένσκι, είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων από την αντιπολίτευση.

Ο ίδιος είχε πει στην αρχή της ομιλίας του ότι είναι μέλος στο τάγμα του Αζόφ.

