Αθλητικά

Τζόκοβιτς: Το Roland Garros είναι βασικός μου στόχος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Σέρβος τενίστας, όμως, θέλει να επιστρέψει στις επιτυχίες και βάζει σαν μεγάλο του στόχο στη χωμάτινη επιφάνεια, την κατάκτηση του Roland Garros.

Στο Μονακό, ο Νόβακ Τζόκοβιτς… απέτυχε. Ο Σέρβος τενίστας, όμως, θέλει να επιστρέψει στις επιτυχίες και βάζει σαν μεγάλο του στόχο στη χωμάτινη επιφάνεια, την κατάκτηση του Roland Garros.

Έχοντας μόλις λίγα ματς το 2022, ο Νόβακ Τζόκοβιτς ηττήθηκε από τον Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα στο τουρνουά του Μόντε Κάρλο. Ο Σέρβος κορυφαίος τενίστας θέλει να… επιστρέψει σε υψηλό αγωνιστικό επίπεδο και βάζει στόχο την κατάκτηση του Roland Garros.

«Αυτός είναι ο μεγαλύτερος στόχος μου και θέλω να είμαι καλά προετοιμασμένος όταν φτάσω στο Παρίσι. Αυτή η ήττα στο Μόντε Κάρλο δεν επηρέασε τον τρόπο που προσεγγίζω τα τουρνουά, θέλω να φτάνω όσο πιο μακριά μπορώ και να κερδίζω τον τίτλο όπου κι αν αγωνίζομαι.» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Νόβακ Τζόκοβιτς, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου ενός τουρνουά στο Βελιγράδι.

«Στα σχέδια μου περιλαμβάνονται τα τουρνουά σε Μαδρίτη και Ρώμη. Ωστόσο, όλα θα εξαρτηθούν από το πως θα νιώθω αυτή την εβδομάδα. Θα κάνω μια αποτίμηση και θα αποφασίσω οριστικά μετά από το Βελιγράδι.» ανέφερε ενόψει του Serbia Open.

Ειδήσεις σήμερα:

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Ξεχάστε για λίγο τις εντάσεις (βίντεο)

Κάρυστος: Ρωσικό δεξαμενόπλοιο δεσμεύτηκε από το Λιμενικό

ΥΠΕΣ: Αδύνατον να πληρωθούν πριν το Πάσχα οι εργαζόμενοι σε Αυτοδιοίκηση και ΝΠΔΔ