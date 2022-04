Κοινωνία

Ρούλα Πισπιρίγκου: Τι έψαχνε στο διαδίκτυο η 33χρονη (βίντεο)

Τι αναφέρει ο αρχισυντάκτης της εφημερίδας "Πελοπόννησος" για τις αναζητήσεις της Πισπιρίγκου στο διαδίκτυο

Συνεχίζονται οι συνεχείς αποκαλύψεις για την υπόθεση του θανάτου των τριών παιδιών στην Πάτρα.

Σχετικά με το θάνατο της 9χρονης Τζωρτζίνας και τις διαδικτυακές αναζητήσεις της Ρούλας Πισπιρίγκου μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 ο αρχισυντάκτης της εφημερίδας "Πελοπόννησος" και ανέφερε "σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Ανθρωποκτονιών η Ρούλα Πισπιρίγκου στις 17 Ιανουαρίου αναζητά αναισθητικές ουσίες και τις εμφανίζονται 4 επιλογές. Από τις επιλογές αυτές επιλέγει να διαβάσει για μία ουσία που χορηγούνταν ήδη στην 9χρονη, ενώ στην έρευνα που διάβαζε υπήρχε και η κεταμίνη" ενώ τόνισε πως "στην μελέτη αυτή όμως δεν δίνονται παρενέργειες θανάτου".

Η επόμενη αναζήτηση της 33χρονης ήταν στις 30 Μαρτίου, που αποτελεί και τη μέρα της σύλληψής της, οπότε και έψαξε ξεκάθαρα για την ουσία κεταμίνη.

Λίγες μέρες ,απαντώντας σε ισχυρισμούς του δικηγόρου της Ρούλας Πισπιρίγκου, πως χορηγήθηκε κεταμίνη στην άτυχη Τζωρτζίνα κατά την νοσηλεία της στο Ωνάσειο, το θεραπευτήριο αναφέρει "η νοσηλεία της Γεωργίας Δασκαλάκη στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο έλαβε χώρα επτά (7) μήνες πριν η ασθενής καταλήξει. Στον ιατρικό της φάκελο, δεν αναφέρεται χορήγηση κεταμίνης".

"Ενημερώνουμε ότι ο ιατρικός της φάκελος παραλήφθηκε από τις αρμόδιες Αρχές στις 2 Μαρτίου 2022", καταλήγει η ανακοίνωση απο το Ωνάσειο.

