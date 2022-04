Οικονομία

Ενδιάμεσες εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν

Ποια Κυριακή θα είναι ανοικτά τα καταστήματα. Το δήλωσε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Σταύρος Καφούνης.



Από την Τρίτη 3 Μαίου 2022 θα ξεκινήσουν οι ενδιάμεσες εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα και προαιρετικά ανοικτά θα μπορούν να είναι τα καταστήματα την Κυριακή 8 Μαΐου 2022.

Με αφορμή την έναρξη των ενδιάμεσων εκπτώσεων αλλά και των γιορτινών ημερών, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Σταύρος Καφούνης, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Εκφράζοντας την απαίτηση του συνόλου των επιχειρηματιών αλλά και των φορέων εκπροσώπησης των καταναλωτών, ελπίζω αυτή να είναι η τελευταία φορά εφαρμογής του παρωχημένου θεσμού των ενδιάμεσων εκπτώσεων, που δημιουργεί στρεβλώσεις στην αγορά και δεν επιτρέπει τη διαμόρφωση χαμηλότερων αρχικών τιμών σε όλα τα είδη από την αρχή της σεζόν. Καλή Ανάσταση σε όλο τον κόσμο αλλά και στην πολύπαθη αγορά».

Προαιρετικά ανοικτά την Κυριακή 8 Μαΐου

Υπενθυμίζεται από τον εμπορικό σύλλογο ότι, με απόφαση του υπουργείου Εργασίας, η αργία της Πρωτομαγιάς μεταφέρεται εφέτος τη Δευτέρα 2 Μαΐου 2022.

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι η ενδιάμεση εαρινή εκπτωτική περίοδος, με το ισχύον νομικό πλαίσιο, διαρκεί 15 ημερολογιακές ημέρες από 1η έως 15 Μαΐου. Συνεπώς εφέτος η έναρξη των Ενδιάμεσων Εκπτώσεων θα γίνει την Τρίτη 3 Μαΐου.

Κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων εκπτώσεων εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και των υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται η αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία του ποσοστού έκπτωσης.

Τέλος, με εγκύκλιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 8 Μαΐου, με προτεινόμενο από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών ωράριο λειτουργίας 11:00' - 18:00'.

