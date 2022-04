Κοινωνία

Πήγε για δουλειά σε καφετέρια και την έκλεισαν σε οίκο ανοχής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φρίκη για 28χρονη στο κέντρο της Αθήνας. Πώς της έστησαν την παγίδα. Χειροπέδες σε τρία άτομα πέρασαν οι αστυνομικοί.



Συνελήφθησαν, στην Αθήνα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων, της Ασφάλειας Αττικής, δύο Αλβανοί 28 και 40 ετών και ένας 61χρονος Ελληνας, κατηγορούμενοι για τα, κατά περίπτωση, αδικήματα της εμπορίας ανθρώπων, πλαστογραφίας, παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η αρχή και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης γενετήσιας εκμετάλλευσης γυναίκας, εξακριβώθηκε ότι ο 28χρονος πλησίασε μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης συνομήλική του και της προσέφερε εργασία ως σερβιτόρα σε καφετέρια.

Στη συνέχεια εκμεταλλευόμενος την ευάλωτη θέση της 28χρονης, την οδήγησε σε διαμέρισμα, της αφαίρεσε το κινητό της τηλέφωνο και την κατακράτησε χωρίς τη θέλησή της. Ακολούθως, αφού της άσκησε έντονη σωματική βία, την οδήγησε σε οίκο ανοχής, παρακρατώντας το σύνολο των εσόδων.

Το διαμέρισμα που είχαν εγκαταστήσει το θύμα, καθώς και το όχημα με το οποίο γινόντουσαν οι μετακινήσεις της, είχαν παραχωρηθεί από τον 61χρονο, ενώ ο 40χρονος Αλβανός κατηγορείται για παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η Αρχή.

Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων, ταυτοποίησε τους κατηγορούμενους και οργάνωσε επιχείρηση με αποτέλεσμα τον εντοπισμό και τελικά τη σύλληψή τους.

Από τις αστυνομικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων: Πυροβόλο όπλο, αεροβόλο πιστόλι, πλήθος φυσιγγίων, το χρηματικό ποσό των 420 ευρώ και πλαστό δελτίο ταυτότητας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, σε βάρος του 28χρονου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση, με ποινή κάθειρξης 10 ετών, για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ ο ίδιος χρησιμοποιούσε πλαστό δελτίο ταυτότητας προκειμένου να διαφεύγει τον εντοπισμό και τη σύλληψη.

Στην 28χρονη-θύμα εμπορίας ανθρώπων παρασχέθηκε αρωγή και προστασία.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Θάνατος Μαλένας - Λέων: Δεν διαπιστώνεται ίκτερος, βασικό εύρημα της ηπατικής ανεπάρκειας

Ουκρανία – Μαριούπολη: Κραυγή απόγνωσης από τους τελευταίους Ουκρανούς μαχητές

Κορονοϊός – Σανγκάη: Δεκάδες χιλιάδες νέα κρούσματα τις τελευταίες 24 ώρες