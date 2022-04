Οικονομία

ΔΝΤ – ελληνική οικονομία: Επιστροφή σε πρωτογενή πλεονάσματα από το 2023

Οι προβλέψεις του Ταμείου, για το συνολικό έλλειμα, το δημόσιο χρέος, αλλά και τις δημόσιες δαπάνες και έσοδα.

Μείωση του πρωτογενούς ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης της Ελλάδας από το 5,9% του ΑΕΠ το 2021 στο 1,9% εφέτος και την επιστροφή σε πρωτογενή πλεονάσματα από το 2023 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με την έκθεση του για τη δημοσιονομική πολιτική (Fiscal Monitor), η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Το Ταμείο εκτιμά ότι το πρωτογενές πλεόνασμα θα φθάσει το 1,1% του ΑΕΠ το 2023 και θα αυξάνεται σταδιακά τα επόμενα χρόνια για να φθάσει στο 2% το 2027.

Το συνολικό έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης, το οποίο περιλαμβάνει και τις δαπάνες για τόκους εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους, αναμένεται να μειωθεί από το 8,7% του ΑΕΠ το 2021 στο 4,8% εφέτος και να συνεχίσει μειούμενο για να φθάσει στο 0,9% το 2027.

Το δημόσιο χρέος της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται να μειωθεί από το 198,9% του ΑΕΠ το 2021 στο 185,4% εφέτος και να υποχωρήσει περαιτέρω σταδιακά στο 160,7% το 2027.

Οι δημόσιες δαπάνες εκτιμάται ότι θα μειωθούν από το 57,9% του ΑΕΠ το 2021 στο 53,1% εφέτος και θα συνεχίσουν να μειώνονται τα επόμενα χρόνια για να φθάσουν στο 45,7% το 2027.

Τα δημόσια έσοδα αναμένεται να μειωθούν από το 49,1% του ΑΕΠ πέρυσι στο 48,3% εφέτος και να υποχωρήσουν σταδιακά περαιτέρω στο 44,8% το 2027.

