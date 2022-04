Οικονομία

Επιχειρήσεις: Έκτακτη επιχορήγηση έως 18000 ευρώ - Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια

Έκτακτη επιχορήγηση έως 18.000 ευρώ για επιχειρήσεις που επλήγησαν από πανδημία και φυσικές καταστροφές. Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις.

Υπεγράφη σήμερα από τον υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννη Τσακίρη και μετά από εισήγηση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ, νέα δράση μη επιστρεπτέας επιχορήγησης για την απρόσκοπτη ενίσχυση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 και, ταυτόχρονα, επλήγησαν από τις μεγάλες φυσικές καταστροφές του έτους 2021.

Η δράση, προϋπολογισμού 26 εκατ. ευρώ, όπως αναφέρει ανακοίνωση, απευθύνεται στις επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής που λειτουργούν νομίμως και δραστηριοποιούνται στις πληγείσες από φυσικές καταστροφές περιοχές των νομών Εύβοιας, Λαρίσης και Ηρακλείου.

Η δράση έχει ήδη εγκριθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της απόκρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πανδημία COVID-19 React EU και αφορά μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Η επιχορήγηση προς κάθε επιχείρηση ανέρχεται σε σταθερό ποσοστό 50% επί των λειτουργικών δαπανών της όπως αυτές εξάγονται από τα πρόσφατα φορολογικά της στοιχεία.

Ειδικότερη μέριμνα λαμβάνεται για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εν μέσω πανδημίας ή εντός του έτους 2021.

Το ανώτατο ύψος επιχορήγησης ανέρχεται σε ποσό 18.000 ευρώ ανά επιχείρηση.

Σε όλες τις περιπτώσεις, η επιχορήγηση αποδίδεται ως κατ' αποκοπή ποσό με την υποχρέωση ανάλωσης εντός 6 μηνών από την έγκριση/ένταξη χωρίς έλεγχο παραστατικών δαπανών.

Οι κυριότερες προϋποθέσεις συμμετοχής στη δράση είναι:

νόμιμη λειτουργία

έναρξη εργασιών μέχρι και την 31.12.2021

εγκατάσταση (έδρα, υποκατάστημα, κλπ) στις ανωτέρω περιοχές

πτώση τζίρου 10% μεταξύ των ετών 2019 και 2021 (το κριτήριο δεν εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών στο έτος 2020 ή στο έτος 2021).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση www.ependyseis.gr μόνον ηλεκτρονικά χωρίς την απαίτηση προσκόμισης Φυσικού Φακέλου δικαιολογητικών από 13/5/2022 και ώρα 12:00 μέχρι και 17/6/2022 και ώρα 15:00.

Η αξιολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται με τη μέθοδο της άμεσης διαδικασίας με τήρηση χρονικής σειράς προτεραιότητας.

Η εκταμίευση της επιχορήγησης γίνεται εντός δέκα ημερών αμέσως μετά την έγκριση της υποβληθείσας αίτησης χρηματοδότησης χωρίς υποχρέωση υποβολής δεύτερου κατά σειρά σχετικού Αιτήματος.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως και σε όλες τις προηγούμενες σχετικές δράσεις του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, έχει και εδώ ήδη θεσμοθετηθεί το ακατάσχετο της δικαιούμενης επιχορήγησης ώστε μέσω της δράσης να χρηματοδοτείται η ανάπτυξη των επιχειρήσεων και όχι η κάλυψη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς το κράτος ή προς τρίτους.

Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις υποχρεούνται στην ηλεκτρονική επισύναψη ελάχιστων δικαιολογητικών υποβολής. Ειδικά οι απαιτούμενες από την κοινοτική νομοθεσία υπεύθυνες δηλώσεις, πρέπει να φέρουν τις κατάλληλες ενδείξεις γνησιότητας υπογραφής.

Τα υποβληθέντα στοιχεία των επιχειρήσεων θα διασταυρωθούν με τα ήδη τηρούμενα για αυτές στις εθνικές βάσεις δεδομένων (πχ Taxisnet) ΠΡΙΝ την ανακοίνωση αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση απόρριψης υποβληθείσας αίτησης, η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα εκ νέου υποβολής.

O υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:

«Το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων από την αρχή της πανδημίας έχει αξιοποιήσει τους ευρωπαϊκούς πόρους με το βέλτιστο δυνατό τρόπο ώστε να θεραπεύσει τις ζημιές που έχει υποστεί η οικονομία. Σήμερα, με την έκτακτη επιχορήγηση συμπληρώνουμε τις δράσεις μας για να βοηθήσουμε ιδιαίτερα περιοχές που έχουν υποστεί πολύ μεγάλη καταστροφή».

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης δήλωσε:

«Η Πολιτεία χρησιμοποιώντας τόσο ευρωπαϊκούς όσο και Εθνικούς πόρους στέκεται αρωγός στην αποκατάσταση της ανάπτυξης σε πληγείσες από θεομηνίες περιοχές, διασφαλίζοντας θέσεις εργασίας αλλά και την απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς και της επιχειρηματικότητας».

