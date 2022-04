Οικονομία

Η ΔΕΛΤΑ καλύπτει τις ανάγκες 5.386 παιδιών

Η ΔΕΛΤΑ προσφέρει το γάλα και το γιαούρτι έως το τέλος της σχολικής χρονιάς, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Prolepsis.

Σε ενημέρωση από την ΔΕΛΤΑ αναφέρονται τα εξής:

«Η ΔΕΛΤΑ ανταποκρίθηκε άμεσα στη γενική έκκληση που απηύθυνε τον Φεβρουάριο το Ινστιτούτο Prolepsis, καλύπτοντας την ανάγκη για γάλα και γιαούρτι στα σχολεία του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ. Συγκεκριμένα, εξασφάλισε έως το τέλος της σχολικής χρονιάς το γάλα και το γιαούρτι για 5.386 μαθητές, που φοιτούν σε σχολεία του Προγράμματος Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής – ΔΙΑΤΡΟΦΗ, το οποίο υλοποιεί το Ινστιτούτο σε ευπαθείς κοινωνικά περιοχές της Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Μακεδονίας και Θράκης.

Μάλιστα, χάρη στην προσφορά της ΔΕΛΤΑ, εξασφαλίστηκε ένα επιπλέον γαλακτοκομικό προϊόν την εβδομάδα για κάθε μαθητή που συμμετέχει στο Πρόγραμμα. Πλέον, θα διανέμονται στα σχολεία τέσσερις συσκευασίες φρέσκου γάλακτος ή γιαουρτιού την εβδομάδα (δύο φορές την εβδομάδα φρέσκο γάλα σε συσκευασία 500ml και δύο φορές γιαούρτι 200 γρ.), με αποκλειστική χορηγία από την εταιρεία ΔΕΛΤΑ. Το γεύμα που προσφέρεται καθημερινά από το Ινστιτούτο Prolepsis στα παιδιά περιλαμβάνει ακόμα σάντουιτς (με αυγό, κοτόπουλο ή τυρί και λαχανικά) ή αρτοσκεύασμα (π.χ κοτόπιτα, πρασοτυρόπιτα, σπανακόπιτα) ολικής άλεσης και ένα φρέσκο φρούτο.

Οι συσκευασίες με το γάλα της ΔΕΛΤΑ έφτασαν για πρώτη φορά στα σχολεία του Προγράμματος την Τετάρτη 30 Μαρτίου. Συνολικά, θα διανεμηθούν 94.788 συσκευασίες φρέσκου γάλακτος και 94.788 συσκευασίες γιαουρτιού.

Τα γαλακτοκομικά αποτελούν τη βασική πηγή ασβεστίου για τον ανθρώπινο οργανισμό, ενώ στην παιδική και εφηβική ηλικία, κατά την οποία διαμορφώνονται τα οστά, οι ανάγκες σε ασβέστιο είναι αυξημένες. Σύμφωνα με τον «Εθνικό Διατροφικό Οδηγό για βρέφη, παιδιά και εφήβους», η συνιστώμενη ημερήσια κατανάλωση γαλακτοκομικών για τα παιδιά είναι 2-3 μερίδες, ενώ στους εφήβους η οδηγία αγγίζει ακόμη και τις 4 μερίδες. Tο Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ διασφαλίζει σχεδόν καθημερινά στους μαθητές λευκό γάλα, γιαούρτι ή/και τυρί, καλύπτοντας περισσότερο από το 50% των ημερήσιων αναγκών των μαθητών σε ασβέστιο, ενώ το ποσοστό φτάνει σε υψηλότερα επίπεδα για τις πιο μικρές ηλικίες.

«Σε μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για κάθε οικογένεια, και ειδικά για εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, η ΔΕΛΤΑ αφουγκράστηκε το αίτημά μας και ένιωσε την αγωνία μας για να μην λείψει τίποτα από τα παιδιά που σιτίζονται καθημερινά στο πλαίσιο του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ. Με τη ΔΕΛΤΑ μοιραζόμαστε κοινές αξίες και κυρίως την ίδια έγνοια: Να συνεχίσουμε να παρέχουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό σε όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά. Είμαστε πραγματικά ευγνώμονες για αυτήν την υποστήριξη, η οποία μας συγκινεί όλους», δηλώνει η κα Αθηνά Λινού, Καθηγήτρια Επιδημιολογίας, Πρόεδρος Ινστιτούτου Prolepsis.

«Για τη ΔΕΛΤΑ, η διασφάλιση της σίτισης των παιδιών που έχουν ανάγκη, αποτελεί εξαιρετικά σημαντική προτεραιότητα. Η εταιρεία μας, συμπληρώνοντας φέτος 70 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία και οικογένεια, θέτει ως στόχο να εξασφαλίσει για όλα τα παιδιά τα βασικά για τη σωστή ανάπτυξή τους διατροφικά αγαθά. Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή να συμπλέουμε ξανά με το Ινστιτούτο Prolepsis για τον κοινό μας σκοπό», δήλωσε η Marketing Director της ΔΕΛΤΑ, κα Μάρα Βώκου.

Σχετικά με το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ (www.diatrofi.prolepsis.gr): το Πρόγραμμα υλοποιείται από το Ινστιτούτο Prolepsis από το 2012 σε ευπαθείς περιοχές της χώρας και έχει προσφέρει περισσότερα από 16,6 εκατομμύρια υγιεινά δωρεάν γεύματα, σε 728 σχολεία (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια) και περίπου 112.700 μαθητές σε όλη την Ελλάδα.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται από το Ινστιτούτο Prolepsis με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με Χρυσό Δωρητή την ΑΒ Βασιλόπουλος, καθώς και με την πολύτιμη συνδρομή ιδρυμάτων, εταιρειών και μεμονωμένων πολιτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις δράσεις της ΔΕΛΤΑ στο : www.delta.gr ».

