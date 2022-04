Αθλητικά

Τσέλσι: Χάμιλτον και Ουίλιαμς βάζουν λεφτά για την αγορά των “μπλε”

Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Φόρμουλα Ένα και η πρώην Νο 1 στην παγκόσμια κατάταξη του τένις, συμμετέχουν στον «πλειστηριασμό» για την αγορά της ομάδας του Λονδίνου.

Λιούις Χάμιλτον και Σερένα Ουίλιαμς «μπαίνουν» σε ένα από τα «σχήματα» που δίνουν «μάχη» για την αγορά της Τσέλσι. Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Φόρμουλα Ένα και η πρώην Νο 1 στην παγκόσμια κατάταξη του τένις και κάτοχος 23 τίτλων σε τουρνουά γκραν σλαμ ενώνουν τις... δυνάμεις τους με τον πρώην πρόεδρο της Λίβερπουλ, Μάρτιν Μπρότον, ο οποίος είναι ο επικεφαλής μιας από τις τρεις κοινοπραξίες για την απόκτηση των «μπλε», αφότου ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς έβαλε «πωλητήριο» στον σύλλογο του Λονδίνου.

Μάλιστα, σύμφωνα με το "Sky News", τόσο ο 37χρονος Βρετανός όσο και η 40χρονη Αμερικανίδα έχουν δεσμευθεί ότι θα διαθέσουν από δέκα εκατομμύρια λίρες για το σκοπό αυτό.

Υπενθυμίζεται ότι, εκτός από το γκρουπ του Μπρότον, υποψηφιότητα για την αγορά των απερχόμενων πρωταθλητών Ευρώπης έχουν δηλώσει άλλες δύο κοινοπραξίες, μια με επικεφαλής τον συνιδιοκτήτη των Λ.Α. Ντότζερς, Τοντ Μπόιλι, και μια με τον συνιδιοκτήτη των Μπόστον Σέλτικς, Στιβ Παλιούκα.

