Ρούλα Πισπιρίγκου - Κατερινόπουλος για Δασκαλάκη: “Το τεστ DNA θα δείξει τα κίνητρα”

Οι εκτιμήσεις του πεπειραμένου απόστρατου ταξίαρχου της Αστυνομίας για τις εξελίξεις που δρομολογούνται στην πολύκροτη υπόθεση, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας.

Ο Μάνος Δασκαλάκης είναι πιθανό να ζητήσει τη διεξαγωγή τεστ πατρότητας, προκειμένου να ξεκαθαρίσει εάν κάποιο από τα τρία αδικοχαμένα παιδιά που έφυγαν, δεν είναι δικό του, κάτι που έχει προκαλέσει εκνευρισμό στη Ρούλα Πισπιρίγκου.

Σχολιάζοντας αυτή την εξέλιξη, ο ταξίαρχος εν αποστρατεία, Θανάσης Κατερινόπουλος, επεσήμανε στο Star, «τώρα ακούσαμε ότι ο Μάνος θέλει να γίνει τεστ DNA, αν αυτό αληθεύει. Κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να υποβάλλει όσες μηνύσεις θέλει για κάτι που έγινε ή και δεν έγινε εις βάρος του, αυτό το κρίνει η δικαιοσύνη».

«Πατέρας είναι κι αυτός, μάνα είναι κι αυτή, βεβαίως έχει το δικαίωμα, αλλά γιατί φοβάται, τι είναι αυτό που φοβάται. Αν δεν φοβάται θα μπορούσε να πει και η ίδια, ‘προχώρα, πάμε να κάνουμε το τεστ να αποδειχθεί’. Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται» δήλωσε αρχικά ο κ. Θανάσης Κατερινόπουλος.

Όπως προσέθεσε, «αν ο Μάνος δεν πάει ο ίδιος να κάνει τεστ DNA και διαταχθεί από την ανακρίτρια να γίνει το τεστ, τότε θα κάνει μήνυση στην ανακρίτρια η κ. Πισπιρίγκου; Στα πλαίσια μιας έρευνας τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί. Δεν δεσμεύεται κανένας ανακριτής, κανένας δικαστικός να διατάξει οποιαδήποτε έρευνα η οποία θα συνεισφέρει στοιχεία για την απόδειξη της αλήθειας».

Υπογράμμισε πως «το τεστ DNA θα δείξει τα κίνητρα. Θα έρθουν αποκαλύψεις».

Πώς θα μπορούσαν τα αποτελέσματα ενός τεστ πατρότητας να επηρεάσουν τις έρευνες για τους θανάτους των τριών κοριτσιών;

«Με το τεστ DNA θα αποδειχθούν τα πάντα. Αν αποδειχθεί ότι δεν είναι δικά του τα παιδιά, τα πράγματα αλλάζουν. Θα βοηθήσει πολύ να δούμε ποια ήταν τα κίνητρα. Θα δώσει σωστή απάντηση στο κομμάτι των κινήτρων και πιστεύω ότι θα έρθουν και άλλες αποκαλύψεις. Τα πουλάκια θα αρχίσουν να κελαηδούν και από τις δύο πλευρές. Θα χυθεί άπλετο φως», κατέληξε ο κ. Κατερινόπουλος.

