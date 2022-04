Πολιτική

Ανδρουλάκης από Αρκαλοχώρι: Εγκλωβισμένοι στη γραφειοκρατία οι σεισμόπληκτοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ευθύνες για ολιγωρία επέρριψε ο πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής στην κυβέρνηση, με αφορμή την επίσκεψή του στο Αρκαλοχώρι.

Στο Αρκαλοχώρι βρίσκεται από το πρωί ο πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επτά μήνες μετά τον καταστροφικό σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου, επισκέπτεται εκ νέου την περιοχή και ανήμερα του Μεγάλου Σαββάτου για να στείλει μήνυμα, προκειμένου οι πληγέντες τόσο του Αρκαλοχωρίου όσο και των υπόλοιπων πληγεισών περιοχών, να στηριχθούν ουσιαστικά και άμεσα, όπως τόνισε.

«Επτά μήνες μετά τον καταστροφικό σεισμό, οι κάτοικοι του Αρκαλοχωρίου και όλων των σεισμόπληκτων περιοχών μετρούν ακόμη τις πληγές τους εγκλωβισμένοι σε ένα κυκεώνα γραφειοκρατίας, που αποδεικνύει τις ολιγωρίες της κυβέρνησης» είπε ο κ. Ανδρουλάκης που σημείωσε ότι μέχρι σήμερα δεν έχει εγκριθεί ούτε μια άδεια ανακατασκευής.

«Είμαστε εδώ για να δηλώσουμε την αλληλεγγύη μας και να πιέσουμε να απαντηθεί αυτή η ολιγωρία, μέσα από την πρόσληψη περισσότερων μηχανικών που θα μπορούν να αξιολογήσουν τους φακέλους» ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, που ζήτησε να δοθούν λύσεις για τους κατοίκους και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, προσθέτοντας ότι θα υπάρξει πίεση προς την κυβέρνηση και για την ανάγκη όπως τόνισε, αναθεώρησης των τιμών στο τιμολόγιο ανακατασκευής.

«Οι ανατιμήσεις έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ τα πράγματα» είπε ο πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, που διευκρίνισε ότι πρέπει επιπλέον να υπάρξει διαχωρισμός της πράσινης κατοικίας από τα μη κατοικήσιμα «ώστε να δοθεί αποζημίωση οικοσυσκευών και να μην απορρίπτεται σιωπηλά».

Ο κ. Ανδρουλάκης πρόσθεσε ότι «η αποζημίωση και η στήριξη των επιχειρήσεων δεν πρέπει να αφορά μόνο το Αρκαλοχώρι, αλλά όλες τις σεισμόπληκτες περιοχές» συμπληρώνοντας ότι αυτός «είναι ο μόνος τρόπος ώστε οι άνθρωποι να επιστρέψουν γρηγορότερα στα σπίτια τους και σε μια οικονομική κανονικότητα».

Ο κ. Ανδρουλάκης επισκέφθηκε τους οικίσκους που έχουν στηθεί σε έκταση απέναντι από το εκθεσιακό κέντρο του Αρκαλοχωρίου και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με πληγέντες που του περιέγραψαν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, ενώ βρέθηκε και στην αγορά της περιοχής, όπου και εκεί οι κάτοικοι του εξέφρασαν τους προβληματισμούς τους, τόσο για την δύσκολη καθημερινότητα που έχουν να αντιμετωπίσουν, αλλά και την αγωνία τους για το μέλλον του τόπου τους.

Eιδήσεις σήμερα:

Υπουργείο Δικαιοσύνης: Έρευνα για τις ιατροδικαστικές εκθέσεις της Μαλένας και της Ίριδας

Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα ο 15χρονος που πυροβόλησε τον φίλο του (εικόνες)

Standard & Poor's: Αναβάθμιση στο αξιόχρεο της Ελλάδας