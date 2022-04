Life

Ανάσταση - έθιμα: ο... διαφορετικός Ιούδας σε Χαλκιδική και Χανιά (εικόνες)

Σε Χανιά και Χαλκιδική, η επικαιρότητα έκανε τον Ιούδα... Πούτιν!

Τα έθιμα για την Ανάσταση ποικίλλουν σε όλη την Ελλάδα, με ένα αρκετά διαδεδομένο σε διάφορες περιοχές να είναι το κάψιμο του Ιούδα.

Για τη φετινή χρονιά, τόσο στις Στέρνες Χανίων, όσο και στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής, ο Ιούδας έχει ένα διαφορετικό "πρόσωπο" καθώς είναι επηρεασμένος από την επικαιρότητα.

Έτσι, στις Στέρνες, την… τιμητική του στην καύση έχει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Και στη Χαλκιδική όμως, η επικαιρότητα πρωτοστατεί, καθώς ο «Οβριός» έχει στα χέρια του ένα καλάσνικοφ και μία μπύρα, ενώ στα ρούχα του είναι γραμμένες οι λέξεις «Stop War», Ζελένσκι, Πούτιν, Βενζίνη και Covid-19.

Αμέσως μετά το Χριστός Ανέστη οι κάτοικοι θα κάψουν τον «Οβριό» στον Νέο Μαρμαρά σε μία φαντασμαγορική τελετή, καθώς θα ψάλλεται το Χριστός Ανέστη, ενώ δεκάδες ψαροκάϊκα θα πετάξουν βεγγαλικά στους ουρανούς, εκτός από αυτά που θα είναι τοποθετημένα στο Λιμάνι.

Το Κάψιμο του Ιούδα πραγματοποιείται κάθε χρόνο, με τους νέους να συνεχίζουν το συγκεκριμένο έθιμο και να βάζουν φωτιά στο ομοίωμα του Ιούδα, δίπλα από τον Ιερό Ναό του χωριού.

