Πολιτική

Μητσοτάκης: ενωμένοι θα περάσουμε τις εθνικές προκλήσεις (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε στο μήνυμα που απηύθυνε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, για το Πάσχα.

Στο κλίμα της ημέρας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, έστειλε το δικό του αναστάσιμο μήνυμα για τη μεγάλη ημέρα της Ορθοδοξίας.

Ανάμεσα στα όσα είπε, αναφέρθηκε στον κορονοϊό, την ακρίβεια αλλά και τις ιδιαίτερες συνθήκες που ζούμε με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Αναλυτικά το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Οι Έλληνες παντού στον κόσμο γιορτάζουμε το φετινό Πάσχα μετατρέποντας σε ώριμη δύναμη, το διπλό μήνυμά του: της καρτερίας που συμβολίζει η Εβδομάδα των Παθών αλλά και της ελπίδας που φέρνει το Φως της Ανάστασης. Η σκέψη μας σήμερα είναι με τους ελεύθερους πολιορκημένους Ουκρανούς που εξακολουθούν να δέχονται επίθεση από τους ομόθρησκους Ρώσους εισβολείς και ταυτόχρονα, σε όλα τα δεινά που φέρνει αυτός ο πόλεμος σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η πασχαλινή χαρά όμως, γίνεται σύμμαχος απέναντι και στις δικές μας δυσκολίες, με πρώτη την ακρίβεια για την οποία η πολιτεία κάνει ό,τι μπορεί και θα συνεχίσει να το κάνει για όσο διάστημα χρειαστεί. Το υπόσχομαι. Η σημερινή γιορτή μας βρίσκει ενωμένους. Έτσι ενωμένοι ξεπεράσαμε τις εθνικές προκλήσεις, την πανδημία και όλες τις περιπέτειες που προηγήθηκαν. Έτσι, μπορούμε να γιορτάσουμε για πρώτη φορά μακριά από την απειλή του κορωνοϊού που απομακρύνεται.

Βαδίζουμε μπροστά. Και έτσι πρέπει να μείνουμε. ''Το ελληνικό Πάσχα είναι η υψηλότερη μορφή της Άνοιξης'', έγραψε ο μεγάλος μας ποιητής Γιώργος Σεφέρης. Ας υποδεχτούμε αυτή την Άνοιξη με ελπίδα, αλληλεγγύη και αυτοπεποίθηση και ας κάνουμε το ερχόμενο καλοκαίρι πιο αισιόδοξο για την πατρίδα μας και για καθένα ξεχωριστά. Χριστός Ανέστη με υγεία, δύναμη και προκοπή σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, όπου κι αν βρίσκονται. Χρόνια πολλά».

Ειδήσεις σήμερα:

Πισπιρίγκου: Μάνα και αδερφή πέταξαν τα λουλούδια από τους τάφους Μαλένας - Ίριδας (εικόνες)

Νεκρή σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι

Χίος: Η πρώτη Ανάσταση από τον “ιπτάμενο ιερέα”στην Παναγία Ευαγγελίστρια (βίντεο)