Παράξενα

ΗΠΑ: νεκρό κοριτσάκι από κατανάλωση αλκοόλ

Γιαγιά και μητέρα ανάγκασαν τη μικρούλα να καταναλώσει ένα μπουκάλι ουίσκι, με αποτέλεσμα να πεθάνει.

Ένα απερίγραπτο περιστατικό συνέβη στη Λουιζιάνα των ΗΠΑ, με θύμα ένα 4χρονο κοριτσάκι.

Πιο συγκεκριμένα, το νήπιο, έχασε τη ζωή του, αφού μητέρα και γιαγιά την ανάγκασαν να πιει ένα ολόκληρο μπουκάλι ουίσκι.

Σοκαριστικές είναι οι λεπτομέρειες της δολοφονίας, σοκάρουν, καθώς το μικρό κορίτσι είχε 8 φορές περισσότερο αλκοόλ στο αίμα του από το επιτρεπόμενο όριο οδήγησης και όλο αυτό έγινε, κατόπιν εντολής της γιαγιάς του.

Όπως φαίνεται, οι γυναικες, ανάγκασαν το κοριτσάκι να πιει όλο το ουίσκι για να το τιμωρήσουν που δοκίμασε λίγο από το ποτό.

Η μητέρα και η γιαγιά του άτυχου κοριτσιού συνελήφθησαν και κατηγορούνται για φόνο πρώτου βαθμού, διότι ο θάνατος της 4χρονης προήλθε από δηλητηρίαση. Το επίπεδο αλκοόλ στο αίμα του ήταν στο 0,680 και το επιτρεπόμενο όριο για έναν οδηγό άνω των 21 ετών είναι στο 0,080.

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, τα έγγραφα κράτησης επισημαίνουν ότι η μητέρα «δεν κατάφερε να σταματήσει την γιαγιά από το να δώσει το αλκοόλ» και σημειώνουν ότι το παιδί τοποθετήθηκε μέσα σε μια μπανιέρα και δεν αντιδρούσε. Η γιαγιά, αφού συνελήφθη, φέρεται να είπε ότι «αυτό παρατράβηξε» και «κατέστρεψε τις ζωές όλων».

