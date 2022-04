Αθλητικά

Euroleague - Ολυμπιακός: “ρουλέτα” η πρόκριση στο Μονακό

Τα σενάρια για τους επόμενους αγώνες και οι ελάχιστες απαιτούμενες νίκες των “ερυθρόλευκων” στα επόμενα παιχνίδια, ώστε να εξασφαλίσουν την συμμετοχή στο Final Four.

Στη "Salle Gaston Medecin" του Μονακό μεταφέρεται η σειρά των πλέι οφ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τους Μονεγάσκους αυτή την εβδομάδα, για τα πλέι οφ της Euroleague. Μετά τη βαριά ήττα, στο ΣΕΦ, στο Game 2 τη Μεγάλη Παρασκευή, ο Ολυμπιακός απώλεσε το πλεονέκτημα έδρας και οι δύο ομάδες είναι πλέον ισόπαλες 1-1.

Αυτό σημαίνει πως ο Ολυμπιακός α) στο καλύτερο σενάριο, με δύο νίκες στο Πριγκιπάτο, την Τετάρτη (27/4) και την Παρασκευή (29/4), θα «σφραγίσει» το εισιτήριο για το φάιναλ φορ του Βελιγραδίου με 3-1, β) πως με μία νίκη στα δύο παιχνίδια (2-2) θα επιστρέψει στο ΣΕΦ για το Game 5 ή γ) στο χειρότερο σενάριο θα ηττηθεί και στα δύο παιχνίδια από τη Μονακό και ολοκληρώσει το ευρωπαϊκό ταξίδι του για φέτος με 1-3.

Όσο κι αν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού αισθάνθηκαν απογοήτευση, αφού ήθελαν το 2-0, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα δείχνουν και είναι ικανοί για «διπλό» επί της Μονακό. Δεν τερμάτισαν τυχαία στη 2η θέση της κανονικής περιόδου. Αυτό θα πρέπει να θυμηθούν οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές, καθώς και πως απέναντί τους δεν είναι απλώς η 7η στην κατάταξη Μονακό, αλλά και μια πρωτάρα στη διοργάνωση. Τώρα καλούνται να δείξουν την εμπειρία τους οι παίκτες του Ολυμπιακού, καθώς και το μέταλλο από το οποίο είναι φτιαγμένη αυτή η ομάδα. Εξάλλου τόσο ο Σάσα Βεζένκοφ, όσο και ο Κώστας Παπανικολάου σκέφτηκαν μεγαλόφωνα μετά το 1-1 δηλώνοντας: «Αν κάνει τρεις νίκες η Μονακό απέναντί μας, τότε ας πάει αυτή στο Βελιγράδι».

Απλώς ο Ολυμπιακός πρέπει να παίξει σύμφωνα με τις δυνατότητές του, ο Γιώργος Μπαρτζώκας να χρησιμοποιήσει τις πολλές λύσεις που έχει σε κάθε θέση, αλλά και οι πρωταγωνιστές να ανεβάσουν την παραγωγικότητά τους σε αυτά τα δύο παιχνίδια στο Μονακό. Μαζί με την άμυνα που ξέρει να παίζει ο Ολυμπιακός, αλλά δεν την... έπαιξε στο Game 2, όταν αιφνιδιάστηκε και αποδιοργανώθηκε σε όλα τα επίπεδα. Αν ο αρχηγός Πρίντεζης ξαναβγάλει στο παρκέ τη δίψα του για ένα ακόμη φάιναλ φορ στα 35 χρόνια του όπως έκανε στον 1ο αγώνα, ο Σλούκας τα δώσει όλα με στόχο ένα 4ο τρόπαιο Euroleague στην καριέρα του, οι ΜακΚίσικ και Ντόρσεϊ συνδεθούν με το καλάθι, ο Ουόκαπ «φρενάρει» όποιον κληθεί να μαρκάρει, δηλαδή τον Μάικ Τζέιμς και οι ψηλοί σκεπάσουν τα καλάθια, ο Ολυμπιακός θα θυμάται ως μία κακή παρένθεση την ήττα από τη Μονακό στο ΣΕΦ, το τριήμερο (19-21 Μαϊου) στο Βελιγράδι.

Μόλις δύο εντός έδρας ήττες υπέστη ο Ολυμπιακός στο ΣΕΦ στη Euroleague την τρέχουσα σεζόν, αλλά δυστυχώς για την ομάδα του Πειραιά η δεύτερη ήρθε τη χειρότερη χρονικά στιγμή. Μόνο ο Ερυθρός Αστέρας είχε καταφέρει στην κανονική περίοδο να αλώσει το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, κάτι για το οποίο εύλογα υπερηφανεύονταν οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα. Και την Παρασκευή (22/4), αντί να κάνουν το 2-0 επί της Μονακό στα πλέι οφ οι «ερυθρόλευκοι» και να χρειάζονται μία νίκη σε τρία παιχνίδια, επέτρεψαν στον Σάσα Ομπράντοβιτς και τους παίκτες του να τους «χαλάσουν το μυαλό» και να κάνουν το "break" στη σειρά, με εμφατικό μάλιστα τρόπο (72-96).

Αν και οι... γνώστες περίμεναν πως το δεύτερο παιχνίδι δεν θα έχει καμία σχέση με το δεύτερο, τίποτα δεν προμήνυε μια τόσο μεγάλη διαφορά, η οποία είναι και η μεγαλύτερη ήττα αυτή τη σεζόν για τον Ολυμπιακό, ενώ ξεπερνά και το -20 που υπέστη στην 31η αγωνιστική από την ίδια αντίπαλο, στη regular season. Κι ενώ στον 1ο προημιτελικό ο Ολυμπιακός νίκησε με 71-54 τους Μονεγάσκους, στον 2ο δέχτηκε 42 περισσότερους πόντους. Η αλήθεια είναι πως οι Πειραιώτες είχαν πετύχει κάτι απίστευτο στο Game 1 με την άμυνά τους, αφού η Μονακό τέλειωσε την κανονική περίοδο στην πρώτη θέση του πίνακα παραγωγικότητας! Κι ενώ τίποτα δεν λειτουργούσε για τη Μονακό στον 1ο αγώνα, στον 2ο ήταν ο Ολυμπιακός που αντιμετώπισε το ίδιο πρόβλημα, έστω κι αν είχε προηγηθεί με +10 στην 1η περίοδο.

Την ίδια ώρα, ο Σάσα Ομπράντοβιτς μεταμόρφωσε τη Μονακό από τις αρχές του Δεκεμβρίου, όταν επέστρεψε για δεύτερη θητεία στην τεχνική ηγεσία και έβγαλε κρυφά «χαρτιά» από το μανίκι του στον 2ο αγώνα με τους «ερυθρόλευκους». Διαθέτει έναν «καυτό» σκόρερ, τον Μάικ Τζέιμς, τον οποίο, όμως ο Ολυμπιακός έδειξε πως μπορεί να σταματήσει για 6ο λεπτά, δηλαδή στο πρώτο ματς και στο α΄ μέρος του 2ου. Κανείς δεν λέει πως θα είναι εύκολο... αλλά σε αυτό το χρονικό σημείο της διοργάνωσης... κανένας αγώνας δεν είναι εύκολος!

Εξάλλου, μάρτυρες σε "break" της κατώτερης θεωρητικά αντιπάλου έγιναν η πρώτη της κανονικής περιόδου, Μπαρτσελόνα και η τρίτη, Αρμάνι Μιλάνο... όπως και ο Ολυμπιακός! Μόνο η 4η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε το 2-0, απέναντι στην Μακάμπι Τελ Αβίβ (έστω κι αν το ζευγάρι 4-5... θεωρητικά είναι και το πιο αμφίρροπο. Μία ημέρα νωρίτερα, από το Game 3 του Ολυμπιακού, λοιπόν, την Τρίτη του Πάσχα (26/4), η Ρεάλ Μαδρίτης έχει τη δυνατότητα να «σκουπίσει» τη σειρά με τους Ισραηλινούς με νίκη στο Τελ Αβίβ και να γίνει η πρώτη ομάδα που θα «σφραγίσει το εισιτήριο» για Βελιγράδι.

Το τζάμπολ του αγώνα Μακάμπι-Ρεάλ Μαδρίτης θα πραγματοποιηθεί στις 21:05. Την ίδια ημέρα στις 20:30, η πρωταθλήτρια Ευρώπης 2021 Αναντολού Εφές υποδέχεται την Αρμάνι (20:30) μπροστά στο φίλαθλο κοινό της στην Κωνσταντινούπολη (1-1), ενώ την Τετάρτη (29/4) στις 21:30, η Μπάγερν υποδέχεται την Μπαρτσελόνα στο Μόναχο (1-1). Παιχνίδια που... κόβουν την ανάσα και όλα τα σενάρια φαντάζουν πιθανά.

Το πρόγραμμα των 3ων και 4ων αγώνων στα πλέι οφ της Euroleague έχει ως εξής:

3οι ΑΓΩΝΕΣ (26-27/4/2022)

Τρίτη, 26 Απριλίου

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 20:30

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 21:05

Τετάρτη, 27 Απριλίου

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 21:30

Μονακό (Μονακό)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 22:00

4οι ΑΓΩΝΕΣ (28-29/4/2022)

Πέμπτη, 28 Απριλίου

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 20:30

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 21:05 -ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ-

Παρασκευή, 29 Απριλίου

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 21:45

Μονακό (Μονακό)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 22:00

* Οι ώρες και οι ημέρες για τα Game 5 (εάν χρειαστούν) θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, στους δύο πρώτους αγώνες των πλέι οφ της Euroleague έχουν ως εξής:

1οι ΑΓΩΝΕΣ (19-20/4/2022)

19/4, Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Αναντολού Εφές (Τουρκία): 48-64 (0-1)

19/4, Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία): 77-67 (1-0)

20/4, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Μονακό (Μονακό): 71-54 (1-0)

20/4, Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ): 84-74 (1-0)

2οι ΑΓΩΝΕΣ (21-22/4/2022)

21/4, Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία): 75-90 (1-1)

21/4, Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Αναντολού Εφές (Τουρκία): 73-66 (1-1)

22/4, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Μονακό (Μονακό): 72-96 (1-1)

22/4, Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ): 95-66 (2-0)