WRC: Ο Ροβάνπερα παγκόσμιος πρωταθλητής ράλι

Για τέταρτη φορά πανηγύρισε τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή ο Ροβάνπερα.

Τη δεύτερη διαδοχική νίκη του και συνολικά τέταρτη στην καριέρα του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι (WRC) πανηγύρισε σήμερα ο Κάλε Ροβάνπερα που επικράτησε στο Ράλι Κροατίας, το οποίο είναι ο 3ος αγώνας της χρονιάς. Μετά την «πρωτιά» του στο Ράλι Σουηδίας, ο Φινλανδός οδηγός της Toyota ολοκλήρωσε τις 20 ειδικές διαδρομές του αγώνα στην Κροατία σε 2 ώρες, 48 λεπτά και 21.5 δευτερόλεπτα, αφήνοντας 4.3 δεύτερα πίσω του τον Εσθονό οδηγό της Hyundai και παγκόσμιο πρωταθλητή του 2019, Οτ Τάνακ (2:48:25.8). Την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Βέλγος Τιερί Νεβίλ με Hyundai (2:50:42.5), ο οποίος, παρά το ατύχημα που είχε στην τελευταία ειδική του αγώνα, την Power Stage, και το οποίο προκάλεσε ζημιά και δύο κλαταρισμένα ελαστικά στο αυτοκίνητό του, κατάφερε να τερματίσει, αφήνοντας τέταρτο τον Κρέιγκ Μπριν με Ford.

Η βαθμολογούμενη δεκάδα στο Ράλι Κροατίας και οι κατατάξεις οδηγών και κατασκευαστών έχουν ως εξής:

1. Κάλε Ροβάνπερα (Φινλανδία/Toyota) 2 ώρες 48:21.5

2. Οτ Τάνακ (Εσθονία/Hyundai) + 4.3

3. Τιερί Νεβίλ (Βέλγιο/Hyundai) + 2:21.0

4. Κρέιγκ Μπριν (Ιρλανδία/Ford) + 3:07.3

5. Έλφιν Έβανς (Μ. Βρετανία/Toyota) + 3:46.0

6. Τακαμότο Κατσούτα (Ιαπωνία/Toyota) + 8:08.5

7. Γιοάν Ροσέλ (Γαλλία/Citroen) + 10:01.0

8. Καγετάν Καγετάνοβιτς (Πολωνία/Skoda) + 11:01.2

9. Εμίλ Λίντχολμ (Φινλανδία/Skoda) + 11:11.9

10. Νικολάι Γκριάζιν (Ρωσία/Skoda) + 11:48.5

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

1. Κάλε Ροβάνπερα (Φινλανδία/Toyota) 76 βαθμοί

2. Τιερί Νεβίλ (Βέλγιο/Hyundai) 47

3. Κρέιγκ Μπριν (Ιρλανδία/Ford) 30

4. Σεμπαστιάν Λεμπ (Γαλλία/Ford) 27

5. Οτ Τάνακ (Εσθονία/Hyundai) 27

6. Τακαμότο Κατσούτα (Ιαπωνία/Toyota) 26

7. Γκας Γκρίνσμιθ (Μ. Βρετανία/Ford) 20

8. Σεμπαστιάν Οζιέ (Γαλλία/Toyota) 19

9. Έλφιν Έβανς (Μ. Βρετανία/Toyota) 17

10. Εσαπέκα Λάπι (Φινλανδία/Toyota) 15

11. Αντρέας Μίκελσεν (Νορβηγία/Skoda) 12

12. Όλιβερ Σόλμπεργκ (Σουηδία/Hyundai) 8

13. Γιοάν Ροσέλ (Γαλλία/Citroen) 6

14. Καγετάν Καγετάνοβιτς (Πολωνία/Skoda) 4

15. Όλε Κρίστιαν Βέιμπι (Νορβηγία/Volkswagen) 4

16. Εμίλ Λίντχολμ (Φινλανδία/Skoda) 3

17. Έρικ Κάις (Τσεχία/Ford) 2

18. Γιάρι Χούτουνεν (Φινλαδία/Ford) 2

19. Νικολάι Γκριάζιν (Ρωσία/Skoda) 2

20. Εγκον Κάουρ (Εσθονία/Volkswagen) 1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

1. Toyota Gazoo Racing WRT 126 βαθμοί

2. Hyundai Shell Mobis WRT 84

3. M-Sport Ford WRT 80

4. Toyota Gazoo Racing WRT NG 30

