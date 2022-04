Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Αντιϊκά χάπια από τα φαρμακεία των νοσοκομείων του ΕΣΥ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αναλυτική λίστα των νοσοκομείων από όπου μπορεί κανείς να παραλάβει τα αντιικά χάπια και οι τρόποι παραλαβής τους, έως και αύριο.

Για τις ημέρες του Πάσχα ως αύριο Δευτέρα του Πάσχα το υπουργείο Υγείας εξασφάλισε την προμήθεια των αντιικών χαπιών από τα φαρμακεία των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. για την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών με Covid-19..

Απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση των φαρμάκων είναι η έγκριση της αντιικής αγωγής Covid-19 από την αρμόδια Επιτροπή και στη συνέχεια η συνταγογράφηση της αγωγής από τον θεράποντα ιατρό.

Η αντιική αγωγή Covid-19 μπορεί να παραλαμβάνεται από συγγενή ή φίλο/φίλη του ασθενούς, κατά τις ώρες παραλαβής που έχουν οριστεί, με μόνη την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας του/της παραλαμβάνοντος/ουσας, το ΑΜΚΑ του ασθενούς και τον αριθμό της συνταγής. Για την είσοδο στα φαρμακεία των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. δεν είναι απαραίτητο Rapid test, είναι απαραίτητη φυσικά η χρήση προστατευτικής μάσκας.

Αναλυτικά τα σημεία παραλαβής των αντιικών θεραπειών ανά την Επικράτεια καθώς και τηλέφωνα επικοινωνίας των φαρμακείων.

Ειδήσεις σήμερα:

Ημαθία: Πέθανε ο πατέρας της 15χρονης που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Η Πισπιρίγκου, η “διάψευση” για Μαλένα - Ίριδα και οι φωτογραφίες… πειστήρια

Ηπατίτιδα σε παιδιά: ένας θάνατος και αύξηση κρουσμάτων στον κόσμο