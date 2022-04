Κόσμος

Μακρόν: Επεισόδια στο Παρίσι μετά την επανεκλογή του (βίντεο)

Η αστυνομία προσπάθησε να διαλύσει ένα πλήθος νέων που είχαν συγκεντρωθεί στη συνοικία Σατλέ για να διαμαρτυρηθούν αφού ο Μακρόν νίκησε την υποψήφια της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν

Αστυνομικοί εκτόξευσαν δακρυγόνα εναντίον διαδηλωτών που είχαν συγκεντρωθεί στο κέντρο του Παρισιού, διαμαρτυρόμενοι για την επανεκλογή του Εμανουέλ Μακρόν στην προεδρία της Γαλλίας, σύμφωνα με πλάνα που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

Η αστυνομία προσπάθησε να διαλύσει ένα πλήθος νέων που είχαν συγκεντρωθεί στη συνοικία Σατλέ για να διαμαρτυρηθούν αφού ο Μακρόν νίκησε την υποψήφια της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν στον δεύτερο γύρο των εκλογών σήμερα.

Ο ίδιος ο Μακρόν μετά τη νίκη του δήλωσε

«Σας ευχαριστώ φίλοι μου, πρώτα απ’όλα σας ευχαριστώ. Μία πλειονότητα από εσάς επέλεξε να με εμπιστευτεί για ακόμα πέντε χρόνια. Ξέρω ότι σας χρωστώ», είπε ο νεοκλεγείς Πρόεδρος της Γαλλίας , απευθυνόμενος στο πλήθος.

«Ξέρω ότι πολλοί Γάλλοι με ψηφίσατε για να μπλοκάρετε την ακροδεξιά. Θέλω να ευχαριστήσω κι αυτούς και να τους πω ότι, η ψήφος τους με κάνει υπόχρεο.

Για όσους απείχαν, για όσους δεν μπορούσαν να αποφασίσουν, για όσους ψήφισαν την Μαρίν Λεπέν. Γιατί δεν είμαι πια υποψήφιος, είμαι ο Πρόεδρος όλων», συνέχισε, υποσχόμενος ότι:

«θα προσπαθήσω να απαλείψω το διχασμό που εκφράστηκε σε αυτές τις εκλογές, με το να κερδίσω την εμπιστοσύνη όλων σας, κάθε μέρα. Θέλα μία πιο δίκαιη κοινωνία, με ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών¨".

