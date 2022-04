Υγεία - Περιβάλλον

Παγώνη για ηπατίτιδα σε παιδιά: 1 στα 10 χρειάστηκε μεταμόσχευση

Γιατί έθεσε σε “συναγερμό” τους γονείς για την έγκαιρη αντίληψη των συμπτωμάτων της μεταδοτικής νόσου. Τι είπε για τον αδενόϊό και την πιθανή σχέση της οξείας ηπατίτιδας με τον κορονοϊό.

Ανησυχία έχει προκαλέσει στην επιστημονική κοινότητα η οξεία ηπατίτιδα που εμφανίζεται σε μικρά παιδιά, όπως δήλωσε στον ΣΚΑΪ, η Πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών Αθήνας - Πειραιά, Ματίνα Παγώνη.

«Η ηπατίτιδα σε μικρά παιδιά, κυρίως έως την ηλικία των 5-6 ετών, μας ανησυχεί, γιατί στο 10% των παιδιών που νόσησαν έγιναν μεταμοσχεύσεις. Βέβαια ήταν πετυχημένες όλες, όμως είχαμε έναν θάνατο, όπως ανακοινώθηκε από τον ΠΟΥ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, ακόμα διερευνάται η αιτία έξαρσης της ηπατίτιδας σημειώνοντας ότι «πιστεύουμε ότι αφορά σε κάποιον αδενοϊό».

Πάντως ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καμία σχέση με τα εμβόλια, καθώς κανένα από τα παιδιά που νόσησαν δεν είχε εμβολιαστεί, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να σχετίζεται με τον κορονοϊό.

Ωστόσο, η κ. Παγώνη υπογράμμισε ότι δε χρειάζεται πανικός, καθώς οι γιατροί ξέρουν πως θεραπεύονται και πως αντιμετωπίζεται η ηπατίτιδα.

«Οι γονείς πρέπει να προσέχουν το θέμα των συμπτωμάτων. Επειδή παραπέμπει σε γαστρεντερικές διαταραχές με εμετούς και διάρροιες, πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με τον παιδίατρό τους», συμπλήρωσε και κάλεσε για αυστηρή τήρηση των μέτρων υγιεινής, καθώς η ηπατίτιδα είναι μεταδοτική.

«Κολλάνε και οι μεγάλοι, αλλά αυτή τη στιγμή περιορίζεται μέχρι την ηλικία 16 ετών», επισήμανε.

Σε ό,τι αφορά στην πανδημία του κορονοϊού, η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ εξέφρασε την ανησυχία της για το τι θα ακολουθήσει μετά τις γιορτές του Πάσχα, λέγοντας «φοβάμαι μετά την Ανάσταση και τους Επιταφίους γιατί ο κόσμος ήταν χωρίς μάσκες. Θα δούμε τα αποτελέσματα σε 10-15 μέρες».

