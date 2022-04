Πολιτική

Τουρκία - “Γαλάζια Πατρίδα”: “σενάριο” απόβασης σε ελληνικό νησί

Νέες προκλήσεις απο την Άγκυρα που στοχοποιεί ελληνικά νησιά στην άσκηση που ολοκληρώθηκε με την ονομασία "Γαλάζια Πατρίδα".

Συνεχίζει τις προκλήσεις προς τη χώρα μας η Άγκυρα, άμεσα ή έμμεσα. Αυτή τη φορά, σύμφωνα με το ανεξάρτητο δίκτυο, Nordic Monitor, "στοχοποιεί" σε άσκησή της ελληνικό νησί πραγματοποιώντας σενάριο απόβασης και ύψησης τουρκικής σημαίας.

Πιο συγκεκριμένα, την "πρόβα" πραγματοποίησαν άνδρες των ομάδων υποβρύχιας επίθεσης (SAT) των τουρκικών Ε.Δ. στο πλαίσιο της προκλητικής άσκησης «Γαλάζια Πατρίδα» που ολοκληρώθηκε την περασμένη Πέμπτη.

Οι ομάδες υποβρύχιας επίθεσης (SAT) επιτίθενται σε στόχους στο νησί Γιλαντσίκ στην Μαρμαρίδα, Β.Α. της Ρόδου σύμφωνα με το σενάριο. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, «ενώ μια ομάδα έπεσε στο νερό από ένα ελικόπτερο, μια άλλη ομάδα πλησίασε το νησί υποβρύχια. Τις ομάδες συνόδευε άλλη ομάδα που κατέβηκε με αλεξίπτωτο στο νησί από ελικόπτερο. Οι ομάδες κατέστρεψαν τους εχθρικούς στόχους και ύψωσαν την τουρκική σημαία στο κατειλημμένο νησί».

Ακόμη, αναφέρεται από΄τον συντάκτη του δημοσιεύματος: «Αν και η άσκηση καλύπτει τρεις θάλασσες, εξακολουθεί να υπογραμμίζει τη συνεχή στόχευση της Τουρκίας στα ελληνικά νησιά, όπως και το προηγούμενο έτος. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το ότι φανταστικός εχθρός στις επιχειρήσεις είναι η Ελλάδα».

Σε συνέχεια αυτού, ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακαρ, συνέχισε τη ρητορική για μία ακόμη φορά σχετικά με τη στρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου από την Ελλάδα τονίζοντας πως τα ζητήματα αυτά «θα πρέπει να επιλυθούν στο πλαίσιο των σχέσεων καλής γειτονίας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

Turkish commandos practiced capturing an island and planted a Turkish flag in a naval exercise targeting Greece https://t.co/Ve7cgpbnKx — Nordic Monitor (@nordicmonitor) April 22, 2022

