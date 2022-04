Πολιτισμός

Φιλιατρά: Αναβίωσαν τα “Λελώνεια” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τη μνήμη του Αγίου Γεωργίου τίμησαν αναβιώνοντας τα "Λελώνεια" στα Φιλιατρά.

Τη Δευτέρα του Πάσχα γιορτάζει φέτος ο Άγιος Γεώργιος και σε πολλές περιοχές της Ελλάδος τιμούν τη μνήμη του αναβιώνοντας διάφορα έθιμα.

Έτσι, αναβίωσαν τα «Λελώνεια» και φέτος στα Φιλιατρά στο πλαίσιο του εορτασμού του Αγίου Γεωργίου, στο ιστορικό εκκλησάκι της πόλης.

Μετά την Θεία Λειτουργία και την αρτοκλασία ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από τον δήμαρχο Τριφυλίας Γιώργο Λεβεντάκη, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου "Λελώνης" Γιάννη Σάκκουλα και τον πρόεδρο της Αδελφότητας εν Αθήναις Φιλιατρών Ευστάθιο Χάρταλο.

Στη συνέχεια, ο πατήρ Διονύσιος Καλογερόπουλος παρέδωσε τη σημαία στον Νίκο Μίχο, που μαζί με τους άλλους ιππείς την περιέφεραν στην πόλη, ενώ επιστρέφοντας τους απονεμήθηκαν τιμητικά μετάλλια.

Πηγή: eleftheriaonline.gr