Κόσμος

Τουρκία: Συντριβή αεροσκάφους σε γειτονιά τα Προύσας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πάνω σε σπίτια και αυτοκίνητα έπεσε το μικρό αεροσκάφος, προκαλώντας πανικό.

Ένα μονοκινητήριο αεροσκάφος συνετρίβη σήμερα σε μια συνοικία της πόλης Προύσα, στη βορειοδυτική Τουρκία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι δύο επιβαίνοντες, χωρίς να προκαλέσει θύματα στο έδαφος, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Προύσας Γιακούπ Τζανμπολάτ, όπως μεταδίδει το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Πρόκειται για τον «πιλότο-εκπαιδευτή και έναν εκπαιδευόμενο πιλότο. Δεν υπάρχουν τραυματίες, βάσει των πρώτων πληροφοριών», εξήγησε. Σύμφωνα με τον ίδιο, δύο σπίτια και δύο οχήματα υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Όπως λέει το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV, που μεταδίδει σε ζωντανή σύνδεση εικόνες από έναν δρόμο, απ’ όπου υψώνονται κόκκινες φλόγες και πυκνός μαύρος καπνός, το αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στο αεροδρόμιο Γουνουσέλι, λίγο μετά την απογείωσή του.

??Bursa'da Yunuseli Havaalan?'na yak?n bir bolgede egitim ucag? evlerin aras?na dustu.



??Bursa Valisi, ucaktaki pilot ve ogrenci pilotun hayat?n? kaybettigini ac?klad?. pic.twitter.com/oc64xfR1xK — Dirilis Postas? (@dirilispostasi) April 25, 2022

Πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο, αναφέρουν τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα.

Ειδήσεις σήμερα:

Πάσχα 2022: Επιστρέφουν οι εκδρομείς – Η κίνηση στις εθνικές οδούς (εικόνες)

Κατερίνα Μονογυιού: Η συγκινητική ανάρτηση για τη γιορτή του αδερφού της

Συμβόλαιο θανάτου: Ο Γιάννης Σκαφτούρος δολοφονήθηκε στα Δερβενοχώρια