“The 2Νight Show” - Φωτίδης: ο Φώσκολος, η απλήρωτη συνεργασία και η “απόσυρση” του Χρήστου Πολίτη (βίντεο)

Ο Χρήστος Φωτίδης ήταν καλεσμένος στο "The 2Νight Show" με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Ο ηθοποιός μίλησε για τη συμμετοχή του σε γνωστές ελληνικές σειρές καθώς και για το λόγο που αποσύρθηκε ο συνάδελφός του, Χρήστος Πολίτης από τα φώτα της δημοσιότητας.

Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και σε μια συνεργασία του με τον Νίκο Φώσκολο από την οποία δεν πληρώθηκε γιατί τότε ο γνωστός σκηνοθέτης και σεναριογράφος δεν είχε λεφτά.

«Η επιτυχία δε συγχωρείται στην Ελλάδα. Μετά τον “Άγνωστο πόλεμο” τον Νίκο Φώσκολο τον βγάλανε χουντικό, έναν άνθρωπο που είχε γράψει πως πεθαίνει ο φασισμός και είχε έναν αγκυλωτό σταυρό να τρέχει αίματα – υπάρχει τέτοιο βιβλίο του Νίκου – αλλά έγινε την εποχή της χούντας η επιτυχία του. Του το χρεώσανε και ο άνθρωπος ήτανε με ένα βαν τρακαρισμένο και κυκλοφορούσε.

Με πήρε μια μέρα τηλέφωνο και μου λέει, “Είμαι ο Νίκος ο Φώσκολος”. Λέω, πλάκα μου κάνει., νόμιζα ότι είχε πεθάνει. Τον ρώτησα αν είναι ο ίδιος ή κάποιος γραμματέας και μου λέει, “ο ίδιος και θέλω να κάνουμε ένα φωτο-σήριαλ αλλά δε θα πάρετε χρήματα γιατί αυτή τη στιγμή εγώ δεν έχω ούτε να φάω, πηγαίνω στη λαϊκή και ζώ από αυτό». Κάναμε στο Ρομάντζο ένα φωτο-σήριαλ χωρίς λεφτά. Το έκανα για τον Νίκο Φώσκολο γιατί είχα ακούσει την ιστορία του» αποκάλυψε ο Χρήστος Φωτίδης

Σχετικά με τον συνάδελφό του, Χρήστο Πολίτη είπε «θεωρώ ότι τον είχαν πικράνει και δεν τον έπαιρναν γιατί ήταν γνωστός από την Λάμψη ενώ εκείνος ήταν ένας σπουδαίος θεατρίνος κι ηθοποιός. Του είχα φέρει ένα μαχαίρι από την Κρήτη, που έχω καταγωγή και συγκινήθηκε τόσο. Είναι τόσο ευαίσθητος.» είπε ο Χρήστος Φωτίδης.





