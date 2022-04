Οικονομία

Twitter - Έλον Μασκ: Οι αντιδράσεις μετά το “χρυσό” deal

Τι ζητούν οι εργαζόμενοι από τον νέο ιδιοκτήτη της εταιρείας, μετά από την εξαγορά του Twitter από τον ζάμπλουτο επιχειρηματία.



Ο εκτελεστικός διευθυντής του Twitter Παράγκ Αγκραουάλ δήλωσε χθες στους δημοσιογράφους ότι το μέλλον της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης είναι αβέβαιο μετά την εξαγορά της από τον δισεκατομμυριούχο Έλον Μασκ.

Ο ίδιος μιλούσε στη διάρκεια μιας συγκέντρωσης του προσωπικού της εταιρίας.

Ο Μασκ θα δεχτεί ερωτήσεις από το προσωπικό του Twitter αργότερα, όπως ανακοίνωσε στους εργαζόμενους η εταιρία.

Καθώς ο Αγκραουάλ άκουγε τις ερωτήσεις για τα σχέδια του Μασκ αναφορικά με την εταιρία, την πιθανότητα απολύσεων, αλλά και τις σκέψεις του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας για την ίδια συμφωνία, απέφυγε αρκετές ερωτήσεις, υποστηρίζοντας ότι αυτές θα έπρεπε να απαντηθούν από τον Μασκ.

Ο Μασκ έχει δηλώσει ότι ο Twitter θα πρέπει να είναι μία πλατφόρμα που θα προωθεί την ελευθερία του λόγου.

Οι εργαζόμενοι ρώτησαν τον Αγκραουάλ το αν ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο λογαριασμός του οποίου στο Twitter ανεστάλη μόνιμα την προηγούμενη χρονιά, θα μπορέσει να επανέλθει στο μέσο μετά την ανάληψη του ελέγχου από τον Μασκ.

“Από τη στιγμή που η συμφωνία κλείσει, δεν ξέρουμε προς ποια κατεύθυνση θα πάει η πλατφόρμα”, απάντησε ο Αγκραουάλ σε μία ερώτηση που ήταν σχετική με τον Τραμπ.

“Πιστεύω πως όταν έχουμε μία ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Έλον, θα είναι μία ερώτηση την οποία θα πρέπει να του θέσουμε”.

Ο Αγκραουάλ είπε στους εργαζόμενους ότι δεν υπάρχουν σχέδια για απολύσεις.

Ο Μπρετ Τέιλορ, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Twitter είχε ως στόχο να διαβεβαιώσει τους εργαζόμενους ότι η συμφωνία με τον Μασκ έδωσε προτεραιότητα στην “λειτουργική συνέχεια” μέχρι το κλείσιμο της συμφωνίας.

“Νομίζω ότι αισθανόμαστε πολύ άνετα ότι (η συμφωνία) δίνει σε αυτή την ομάδα την ικανότητα να συνεχίσει να κάνει την εταιρία επιτυχή, μεταξύ της υπογραφής και του κλεισίματος της μεταβίβασης,” είπε ο Τέιλορ.

Η εταιρεία Twitter ανακοίνωσε ότι πωλήθηκε στον Έλον Μασκ, έναντι 44 δισσεκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, επετεύχθη συμφωνία με τον δισεκατομμυριούχο.

Η ανακοίνωση έρχεται μετά από εκτενείς διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο Μασκ είχε προτείνει στα μέσα Απριλίου να αγοράσει όλον τον όμιλο έναντι 54,20 δολαρίων ανά μετοχή. Εφόσον γίνει δεκτή η πρόταση, η αξία του Twitter θα φτάσει τα 43 δισεκ. δολάρια, από περίπου 38,5 δισεκ. σήμερα.

Λίγες ώρες νωρίτερα είχε γράψει στο Twitter:

"Ελπίζω και οι χειρότεροι εχθροί μου να παραμείνουν στο Twitter, γιατί αυτό σημαίνει ελευθερία του λόγου".

