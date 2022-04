Κόσμος

Δυτική Όχθη: νεκρός Παλαιστίνιος από πυρά Ισραηλινών

Ο Παλαιστίνιος έπεσε νεκρός από τα πυρά των ισραηλινών δυνάμεων στη Δυτική Όχθη.

(εικόνα αρχείου)

Ένας Παλαιστίνιος που τραυματίστηκε σήμερα τα ξημερώματα από σφαίρες του ισραηλινού στρατού στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη υπέκυψε στα τραύματά του, ανακοίνωσε το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Ο Ιμπραχίμ Ογουεϊντάτ, 20 ετών, τραυματίστηκε στο κεφάλι από σφαίρα στον καταυλισμό προσφύγων Ακαμπάτ Τζαμπέρ κοντά στην παλαιστινιακή πόλη Ιεριχώ, επεσήμανε το υπουργείο χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις για τις συνθήκες του θανάτου του.

