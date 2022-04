Life

“The 2Night Show”: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έχει εκλεκτή παρέα την Τρίτη (εικόνες)

Ακόμη ένα βράδυ με ξεχωριστή συντροφιά στον ΑΝΤ1 υπόσχονται ο Γρηγόρης Αρνούτογλου και οι καλεσμένοι του.

Απόψε στις 24:00, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τη Ζήνα Κουτσελίνη.

Η επιτυχημένη παρουσιάστρια, δημοσιογράφος και συγγραφέας μιλάει για πρόσωπα και καταστάσεις που σημάδεψαν τη ζωή της. Θυμάται με συγκίνηση τα δύσκολα παιδικά της χρόνια, το πρόβλημα του πατέρα της, την κακοποίηση της μητέρας της και τις στιγμές που ένιωσε να «λυγίζει». Ποιος τη βοήθησε όταν κάποια στιγμή ήταν έτοιμη να τα «τινάξει» όλα στον αέρα; Τι ρόλο παίζει στη ζωή της η πίστη της στον Θεό;

Επίσης, μοιράζεται τα συναισθήματά της από συγκλονιστικές ιστορίες που διαχειρίζεται στην εκπομπή της, σκιαγραφεί τους «πρωταγωνιστές» των τραγικών γεγονότων με τη δική της ματιά, εκφράζει τον θαυμασμό της για την Αγγελική Νικολούλη και αποκαλύπτει γιατί νιώθει «ανήμπορη» να βοηθήσει τις κακοποιημένες γυναίκες που συναντάει. Τέλος, μιλάει για τα δύο βιβλία που είναι κατάθεση ψυχής και έγιναν ήδη best seller.

Ο Δημήτρης Σταρόβας έρχεται στο «The 2Night Show» για να συναντήσει τον Γρηγόρη.

Ο αγαπημένος μουσικός, ηθοποιός, τραγουδιστής και παρουσιαστής, μιλάει για τα πολλά ταλέντα και την «πολυχρωμία» που έχει στη ζωή του, από μικρό παιδί. Ποια ήταν η στάση της μητέρας του απέναντι στις επιλογές του; Γιατί δεν του αρέσει ο καλλιτεχνικός «πρωταθλητισμός»; Επιδιώκει την υστεροφημία του;

Στη συνέχεια, μιλάει για τη συνεργασία του στην εκπομπή «Όλα γκούντ», εξηγεί γιατί ο Αλέξανδρος Ρήγας τον «παγίδευσε» με τον ρόλο του στις «Εκκλησιάζουσες», αλλά και πώς βιώνει την εμπειρία με ζωντανό κοινό στην πολυσυζητημένη τηλεοπτική σειρά «Super Mammy».

Στη συνάντησή του με τον Σπύρο Ντούγια, αντιμετωπίζει με χιούμορ τις απορίες και τις «παιχνιδιάρικες» προκλήσεις στις οποίες τον υποβάλλει ο μικρός παρουσιαστής.

«The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, στις 24:00

