“Το Πρωινό” - Κουτσελίνη: Η κόντρα με τον Λιάγκα και η “συγγνώμη” του Κοντομηνά (βίντεο)

Τι είπε για τα πρόσωπα της τηλεόρασης, την “χρυσή” πρόταση σε παρουσιάστρια για να αλλάξει κανάλι και την σχέση της με τον Δημήτρη Κοντομηνά, αλλά και την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου

Καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Το Πρωινό» ήταν την Δευτέρα η Ζήνα Κουτσελίνη. Η παρουσιάστρια σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη δεν «μάσησε» τα λόγια της και μίλησε στην Φαίη Σκορδά και στον Γιώργο Λιάγκα για όλους και για όλα.

Αμέσως μετά την είσοδο στο πλατό, η παρουσιάστρια έλυσε τις “διαφορές” της με τον Γιώργο Λιάγκα, ο οποίος της είπε «Με βρίζεις παντού, ρε Ζήνα. Παντού. Εκπομπή δεν έχεις αφήσει. Με θεωρείς κακό άνθρωπο;».

«Σε θεωρώ δύσκολο άνθρωπο. Και δεν έκανες για γαμπρός στη Φαίη. Θέλεις και με προκαλείς; Η Φαίη είναι το καλύτερο κορίτσι που σου δώσαμε. Επαγγελματικά, Γιώργο μου, σε εκτιμώ και όπου και να ανατρέξεις αυτό το ξέρουν. Και η Φαίη το ξέρει. Οι άνθρωποι είναι όμορφο να λύνουν τις διαφορές τους και εσύ αυτό το έχεις τολμήσει. Είναι ωραίο να το λύσουμε. Φαίη, μην νιώθεις αμήχανα, μην φοβάσαι. Σε παρακολουθούσα όλα αυτά τα χρόνια. Με τον τρόπο που αντιμετώπισες το διαζύγιό σας, τη Φαίη, εμένα... Και εσύ έχεις αποδείξει όλο αυτό το διάστημα πως έχεις μπέσα. Να το λέμε» του απάντησε, μεταξύ άλλων, η Ζήνα Κουτσελίνη.

Στην διάρκεια της συζήτησης, έγινε αναφορά στον Δημήτρη Κοντομηνά και στην Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Η Ζήνα Κουτσελίνη είπε «αυτός ο ηγέτης, με έβαλε στο σπίτι του πάρα πολλές φορές, σχεδόν καθημερινά ήμουν εκεί. Έχει μοιραστεί πολλές δικές του αλήθειες μαζί μου. Ήταν ένα μικρό παιδί και αγαπούσε τους ανθρώπους γύρω του. Ντίμη τον λέγαμε. Έριχνε ένα βόλι στη σύσκεψη, μάς άφηνε όλους να φωνάζουμε, έφευγε για λίγο έξω, ερχόταν και έλεγε “τι έγινε παιδιά, τα βρήκατε;”. Ήταν ένα πειραχτήρι και μαζί με τον Δήμο Βερύκιο ήταν αχτύπητο δίδυμο.

Πολλά λεφτά μοίρασε. Παρότι με τον αείμνηστο είχαμε μια πολύ ωραία σχέση, όταν έγινε αυτό με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, εγώ έφυγα. Αλλά θα πω ένα πολύ σημαντικό συμβάν. Βρεθήκαμε κάπου με τον Δημήτρη Κοντομηνά και ήμασταν στα διπλανά τραπέζια. Τότε γύρισε και μου είπε “σου ζητώ συγγνώμη, Ζήνα. Για ό,τι σου έκανα, σου ζητώ πραγματικά συγγνώμη. Αλλά ήταν πέρα από μένα”. Αυτό το λέω γιατί ήταν λόγια ενός σπουδαίου άνδρα. Και δεν ήταν μόνος του. Ήταν με την μετέπειτα σύντροφό του, την Αμερικανίδα…

Εγώ την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου την πήρα από το χέρι και δουλέψαμε πολύ παρέα. Θα ήθελα ως δασκάλα της να της μεταδώσω ότι μπορούμε να αναγνωρίσουμε το λάθος της. Δεν είναι θέμα συγχώρεσης, είναι θέμα ότι θέλω να μάθει ότι οι άνθρωποι όταν κάνουμε λάθη σκύβουμε ρε παιδί μου και λέμε συγγνώμη. Περιμένω ένα συγγνώμη, όχι να την συγχωρήσω. Ο Δημήτρης Κοντομηνάς το είπε με τόση τρυφεράδα πατέρα. Είχα πολύ κόσμο δίπλα μου εκείνη την μέρα που τον άκουγαν και δεν το πίστευαν, ένας άντρας δύο μέτρα να λέει αυτό».

Ακόμη, η Ζήνα Κουτσελίνη μίλησε για πρόσωπα της τηλεόρασης, λέγοντας, μεταξύ άλλων, «δεν θα επέστρεφα πίσω από τις κάμερες, αυτήν την στιγμή. Ήμουν πολύ καλοπληρωμένη στην τηλεόραση όταν ήμουν πίσω από τις κάμερες. Υπάρχουν και αυτή την εποχή στελέχη στην τηλεόραση που παίρνουν πολύ καλά λεφτά, περισόοτερα από αυτά που παίρνω εγώ, αλλά όχι περισσότερα από όσα έπαιρνα στο παρελθόν».

«Υπάρχει σήμερα κανάλι που προσφέρει τριπλάσιες αποδοχές σε παρουσιάστρια από αυτές που έχει σήμερα, προκειμένου να μεταγραφεί σε άλλο σταθμό», είπε ακόμη η Ζήνα Κουτσελίνη, η οποία αναφέρθηκε και στην πολύκροτη υπόθεση των νεκρών αδελφών στην Πάτρα, αναφέροντας λέγοντας «έχουμε πολλά στοιχεία στα χέρια μας και πολλά άλλα που δεν έχουμε δείξει. Είμαι σε δύσκολη θέση. Τα στοιχεία είναι δυσεπίλυτος γρίφος. Θα πω αυτό που είπε και ο Θανάσης Κατερινόπουλος ότι “θα βρεθεί η λύση”. Ενδεχομένως και σήμερα, το Τμήμα Ανθρωποκτονιών είναι στην Πάτρα για να συζητήσει με γιατρούς για το τι συνέβη στο μεγάλωμα των παιδιών».

