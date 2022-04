Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: Δεκάδες τουρκικές υπερπτήσεις από Ίμια μέχρι Καστελλόριζο

Σκηνικό έντασης στήνει η Άγκυρα στο Αιγαίο με μπαράζ υπερπτήσεων ακόμη και τις βραδινές ώρες και παρά το διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας.



Άνευ προηγουμένου ένταση προκαλεί στο Αιγαίο η Τουρκία, καθώς μέχρι και το βράδυ της Τετάρτης προχώρησε σε δεκάδες υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά, παρά το γεγονός ότι το ελληνικό ΥΠΕΞ προχώρησε σε έντονο διάβημα διαμαρτυρίας στον Τούρκο πρέσβη.

Τα τουρκικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν συνολικά 126 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου ανεβάζοντας το θερμόμετρο της έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ανάμεσα στις παραβιάσεις ήταν και 41 υπερπτήσεις που σημειώθηκαν από τουρκικά αεροσκάφη πάνω από ελληνικά νησιά όπως η Ρόδος, Κως, Σάμος, Κάλυμνος, Καστελόριζο κ.α

Ζεύγος τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 πραγματοποίησε, σήμερα, υπερπτήσεις πάνω από τη Σύμη στις 20:37, από τις 20:39 έως τις 20:43 πάνω από τη Ρόδο στα 28.000 πόδια. Ακολούθως, έτερος σχηματισμό τουρκικών F-16 πραγματοποίησε υπερπτήση στις 20:52 πάνω από τη Σάμο, στις 20:57 πάνω από τη Λέρο, στις 20:59 πάνω από την Κω, στις 21:00 πάνω από τη Στρογγύλη, στις 21:01 πάνω από τη Νίσυρο, στις 21:04 πάνω τη Χάλκη στα 25.000 πόδια.

Νωρίτερα, ζεύγος τουρκικών F-16 πέταξε πάνω από την Καλόλιμνο, τα Ίμια, τους Λειψούς, τους Αρκιούς, το Αγαθονήσι, την Τέλενδο και την Κάλυμνο.

Σήμερα, διαφορετικά ζεύγη τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 πραγματοποίησαν υπερπτήσεις πάνω από τη Ρω, το Καστελλόριζο, τους Λειψούς, τους Αρκιούς, το Φαρμακονήσι, τους Φούρνους, τις Οινούσσες, το Αγαθονήσι και τη Σάμο.

Σε όλες τις περιπτώσεις, τα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από αντίστοιχα ελληνικά σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια τακτική.

Αρκετές από τις υπερπτήσεις σημειώθηκαν μετά το αυστηρό διάβημα διαμαρτυρίας που πραγματοποίησε η Αθήνα για την κλιμάκωση των προκλήσεων πάνω από το Αιγαίο.

