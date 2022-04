Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: Μπαράζ από υπερπτήσεις την Τετάρτη

Νέες παραβιάσεις από τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη στο Αιγαίο καταγράφηκαν σήμερα, με πολλές υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά.

Με διαδοχικές υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά του Αιγαίου από ζεύγος τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών F-16, η Τουρκία ανεβάζει τον πήχη των προκλήσεων.

Μετά τις 10 το πρωί και σε διάστημα 25 λεπτών, δύο τουρκικά F-16 πέταξαν πάνω από τους Αρκιούς, τους Λειψούς, τη Σάμο, τους Φούρνους, το Αγαθονήσι και τις Οινούσσες. Στη συνέχεια, τα τουρκικά F-16 πέταξαν στις 12:13 πάνω από το Φαρμακονήσι, στις 12:15 πάνω από τους Λειψούς, στις 12:17 πάνω από τους Φούρνους και στις 12:24 πάνω από τις Οινούσσες στα 26.000 πόδια.

Σε όλες τις περιπτώσεις, τα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από αντίστοιχα ελληνικά σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια τακτική. Συνολικά τα τουρκικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν πάνω από 11 υπερπτήσεις στα ελληνικά νησιά και όλες καταγράφηκαν σε ύψος άνω των 22.000 ποδών.

