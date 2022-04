Αθλητικά

Euroleague: Προβάδισμα Μπαρτσελόνα επί της Μπάγερν

Μια νίκη μπροστά είναι η Μπαρτσελόνα από την Μπάγερν στα play off της Euroleague.

Η Μπαρτσελόνα απάντησε με το... ίδιο νόμισμα στο break της Μπάγερν και περνώντας σαν... οδοστρωτήρας από το Μόναχο, ανέκτησε το προβάδισμα (2-1) στη σειρά των πλέι οφ της Euroleague.

Οι «μπλαουγκράνα» επικράτησαν άνετα με 75-66 της γερμανικής ομάδας στο Game 3 της σειράς και πλέον απέχουν μία νίκη από το Final Four του Βελιγραδίου.

Για να τυπώσουν «εισιτήριο» οι Ισπανοί θα πρέπει την προσεχή Παρασκευή (29/4) να πιάσουν ανάλογη απόδοση και πάλι στο Μόναχο, αν δεν θέλουν να οδηγηθεί η σειρά σε 5ο αγώνα, που θα φιλοξενηθεί στη Βαρκελώνη.

Η εκκωφαντική εκκίνηση και η διάρκεια που επέδειξε η Μπαρτσελόνα σε άμυνα και επίθεση έκανε εύκολη τη ζωή των «μπλαουγκράνα», οι οποίοι οικοδόμησαν μία διαφορά ασφαλείας στην πρώτη περίοδο, εκτοξεύοντας τη στους 18 πόντους στο ημίχρονο (31-49) και μετατρέποντας σε τυπική διαδικασία το υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Απολαυστικός ο Νίκολα Μίροτιτς (25π.) στην επίθεση, φροντίζοντας να κρατήσει τους Ισπανούς μακριά από... εμφράγματα, ενώ ο Νικ Καλάθης έδωσε ρεσιτάλ στο κομμάτι της δημιουργίας, αγγίζοντας το νταμπλ νταμπλ (8π., 8ασ.). Από την Μπάγερν, που τα...έσπασε από τα 6.75 (4/24τρ.), ο Βλάντιμιρ Λούτσιτς (17π.) πάλευε μόνος του για την υπέρβαση.

Τα δεκάλεπτα: 17-26, 31-49, 49-59, 66-75

