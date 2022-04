Life

“Καλημέρα Ελλάδα” - Γιώργος Παπαδάκης: 30 χρόνια στον “αέρα” του ΑΝΤ1 (βίντεο)

Συγκινημένος ο παρουσιαστής της μακροβιότερης εκπομπής της ελληνικής τηλεόρασης, αναφέρθηκε στην έναρξη του εγχειρήματος και σε συνεργάτες που “πέρασαν” από το πλευρό τους όλα αυτά τα χρόνια.

Γενέθλια έχει σήμερα η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, με τον Γιώργο Παπαδάκη να αναφέρεται το πρωί της Πέμπτη, στην προσπάθεια του να πείσει τον αείμνηστο Μίνωα Κυριακού να πει το «ναι» για την υλοποίηση της ιδέας να αποκτήσει ο ΑΝΤ1 πρωινή ενημερωτική εκπομπή.

Ο διορατικός ιδρυτής του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ συμφώνησε και έτσι «στήθηκε» η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», η οποία βγήκε για πρώτη φορά στον τηλεοπτικό "αέρα" στις 28 Απριλίου του 1992.

Έκτοτε, αδιαλείπτως ο Γιώργος Παπαδάκης μας καλημερίζει και με τον ξεχωριστό τρόπο του μας κρατάει συντροφιά μαζί με τους συνεργάτες και τους καλεσμένους του.

Ο παρουσιαστής, με αφορμή και την προβολή αποσπάσματος από την πρώτη φορά που η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» βγήκε στον αέρα, αναφέρθηκε στην πλειάδα συνεργατών που «πέρασαν» επί τρεις δεκαετίες από την εκπομπή, λέγοντας πως αποτελεί τιμή του που οι περισσότεροι έχουν σήμερα εκπομπές και δη στην πρωινή ζώνη, που καθιερώθηκε λόγω της ύπαρξης της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

