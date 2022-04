Κοινωνία

Καλλιθέα: Διάρρηξη - “εφιάλτης” για 30χρονη

Η γυναίκα επέστρεψε στο σπίτι της, ενώ σε αυτό βρίσκονταν οι δράστες και βίωσε δραματικές στιγμές στα “χέρια” τους.

Εφιαλτικές στιγμές βίωσε μία 30χρονη γυναίκα, στην Καλλιθέα, καθώς την ώρα που επέστρεφε στο διαμέρισμα της, ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με διαρρήκτες, που βρίσκονταν ήδη σε αυτό.

Το περιστατικό συνέβη λίγο γύρω στις 09:30 της Τετάρτης.

Οι δράστες, για να εξασφαλίσουν ότι δεν θα καλέσει την Αστυνομία, άσκησαν σωματική βίας σε βάρος της, την έδεσαν με μία ζώνη, την φίμωσαν για να μην φωνάζει και την απείλησαν, ζητώντας να τους αποκαλύψει που έχει κρυμμένα χρήματα.

Η Άμεση Δράση ειδοποιήθηκε από τους οικείους της, οι οποίοι την αναζητούσαν τηλεφωνικά και δεν την έβρισκαν. Στο σπίτι της νεαρής γυναίκας έφτασε περιπολικό και οι αστυνομικοί, αφού μπήκαν στο σπίτι, έλυσαν την γυναίκα και την άκουσαν να εξιστορεί όσα βίωσε.

Παρά τις έρευνες, οι αστυνομικοί δεν έχουν κατορθώσει να εντοπίσουν τους δράστες.

